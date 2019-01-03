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Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerde uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonucu durduruldu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonucu durduruldu. Araçtaki 2 kişinin üzerlerinden 14 gram uyuşturucu çıktı, şüpheliler gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunda uygulama yapan ekipler, otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından Atatürk Bulvarı'nda sivil ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Polislerin araçtaki M.G. ve A.G.'nin üzerinde yaptığı aramada 14 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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