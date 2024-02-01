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Polisten kaçmaya çalıştı, savunması şaşkına çevirdi! 'Nasıl alkollü çıkarım?'

01.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’da trafik terörüne geçit vermeyen polis, alkollü sürücülerin kabusu oldu. Uygulama noktasında durmayan bir sürücü arkasından gelen ekipten kaçamayınca, “Ben mi kaçtım? Allah Allah, nasıl alkollü çıkarım” diyerek kendini savundu. Alkolmetreye üfleyen sürücü 112 promil alkollü çıkınca hem araçtan, hem ehliyetinden oldu. İşte detaylar...

Polisten kaçmaya çalıştı, savunması şaşkına çevirdi! 'Nasıl alkollü çıkarım?'

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı yakınlarında uygulama yapan polis ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Uygulama noktasına takılan bir sürücü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp gaza bastı. Kaçan sürücünün peşine takılan ekipler, aracı ara sokakta yakalamayı başardı.

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Polisten kaçamayacağını anlayan sürücü aşağı inip kimliğinin olmadığını bahane ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu kez de kimlik tespiti için karakola gideceğini öğrenen sürücü, ehliyetini verip polis ekiplerine dakikalarca ısrarda bulundu.

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NASIL ALKOLLÜ ÇIKARIM?

Alkolmetreye üfleyen sürücü 112 promil alkollü çıkınca kendisinin alkollü olduğuna şaşırıp, “Ben mi uygulamadan kaçtım? Allah Allah, nasıl alkollü çıkarım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Polis ile sürücü arasındaki ilginç diyalog kameralara saniye saniye yansıdı.

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Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, aracı da trafikten men edildi. Sürücüye kırmızı ışık ihlali, alkollü araç sürmek ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan yaklaşık 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Bursa
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