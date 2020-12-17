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  4. Polisten kaçtı 4 bin 587 lira cezayı yedi

Polisten kaçtı 4 bin 587 lira cezayı yedi

17.12.2020 02:51 | Son Güncelleme:
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Polisten kaçtı 4 bin 587 lira cezayı yedi

Kahramanmaraş’ta polis uygulama noktasından kaçan bir sürücü 3 otomobile çarptıktan sonra yakalandı.Olay, Onikişubat İlçesi Azerbaycan Bulvarında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta polis uygulama noktasından kaçan bir sürücü 3 otomobile çarptıktan sonra yakalandı.
Olay, Onikişubat İlçesi Azerbaycan Bulvarında meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, 27 UL 773 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu.
Polisi görünce geri manevra yaparak uzaklaşmak isteyen sürücü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takibe alınan sürücü ikinci otomobile, o otomobilde diğer otomobile çarptıktan sonra durabildi. Polis ekiplerince yakalan ve 3 otomobile zarar veren sürücünün 19 yaşındaki A.K. olduğunu tespit etti.
Sürücü A.K.’ye, polisin "dur" ikazına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 4 bin 587 lira cezai işlem uygulandı.
Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü.

Polisten kaçtı 4 bin 587 lira cezayı yedi

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