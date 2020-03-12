Polonya’da koronavirüsten ilk ölüm

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Polonya’da ilk ölüm meydana geldi. Geçtiğimiz Pazartesi günü korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Poznan’da tedavi altına alının 57 yaşındaki Polonyalı kadın hayatını kaybetti. Poznan Belediye Başkan Yardımcısı Jedrzez Solarski yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan kadının yakın zamanda yurt dışına seyahat etmediği, korona virüse enfekte olmuş herhangi bir kişiyle temasta bulunmadığı halde virüsü nereden kaptığını tam olarak bilemediklerini söylerken, söz konusu kadının kızı ve eşinde de korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtti. Kadının eşi ve kızının tedavisine hastanede devam edilirken, durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ise korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden Polonyalı kadının birkaç hastalığı dolayısıyla kullanmak zorunda olduğu ilaçların vücut direncini düşürdüğüne dikkat çekti. Szumowski, “Hastanın durumu ağırdı, akciğer iltihaplanması nedeniyle solunum cihazına bağlı ve uyutuluyordu, sahip olduğu birkaç hastalığı dolayısıyla vücut direncini düşüren ilaçları almak zorundaydı” şeklinde konuştu.