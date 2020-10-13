Polonya, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, ve temel amacı kadına karşı ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik sözleşme, 46 ülke tarafından imzalanmasına ve ardından da 34 ülke parlamentosu tarafından onaylanmasına rağmen tartışılmaya devam ediliyor.

Geleneksel aile kavramına son vermek ve eşcinsel ilişkileri ve evlilikleri cesaretlendirmekle suçlanan sözleşmenin metninde değişiklikler talep eden ülkelerin sayısı da artıyor.

Bu konudaki son gelişme, son yıllarda muhafazakar hükümetlerce yönetilen ve hukuk devleti ilkesine zarar veren adımlar atmakla eleştirilen Polonya'da gündeme geldi.

Basına yansıyan hükümet kaynaklı haberlere göre, Polonya, İstanbul Sözleşmesi'nin revizyonu için öncelikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri nezdinde diplomatik bir atak başlattı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, konunun basına yansıması üzerine Polonya diplomasisinin "aile haklarının korunması" amacıyla uluslararası bir çalışma başlattığını Twitter mesajıyla doğruladı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, hangi ülkelerle görüşmeler yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgi vermese de, olayı soruşturan basın, Çekya, Slovakya, Hırvatistan ve Slovenya ile konunun görüşüldüğünü bildiriyor.