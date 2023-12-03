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Polonya kara kışa teslim! Termometreler eksi 25’i gördü

03.12.2023 19:45 | Son Güncelleme:
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Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da da kış mevsimi etkili olmaya başladı. Ülke genelinde yoğun kar yağışı hakim olurken, gün içinde termometreler eksi 10'u, geceleri ise bazı bölgelerde eksi 25'i gösterdi. Kar kalınlığı bazı yerleşim yerlerinde 30 santimetreye, dağlık bölgelerde ise 100 santimetreye kadar ulaştı.

Polonya kara kışa teslim! Termometreler eksi 25’i gördü

Polonya'da kış mevsimi tüm ülkeyi etkisi altına alırken, termometreler bazı bölgelerde geceleri eksi 25 dereceyi gösterdi. Elverişsiz hava koşulları özellikle ülkenin güneyindeki Silesia, Aşağı Karpatya ve Küçük Polonya (Malopolska) bölgelerinde etkili oldu.

TREN VE UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle tren seferlerinde gecikmeler yaşanan ülkede bazı seferler de iptal edildi. Uçak seferlerinin de aksadığı Polonya'da dondurucu havanın önümüzdeki hafta da etkili olacağı bildirildi.
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Kar küreme ekipleri ülkenin özellikle önemli bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü vatandaşları dondurucu havaya karşı uyardı.

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Hemen hemen tüm şehirlerde evsizlerin sığınabilecekleri merkezler devreye girerken, vatandaşlardan hareketsiz birini gördükleri zaman kayıtsız kalmayarak derhal yetkililere haber vermeleri istendi.
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Başkent Varşova'da tüm yurdu etkisi altına alan soğuk havayı çocuklar ve yetişkinler kardan adam yaparak ve kartopu oynayarak eğlenceye dönüştürdü. Noel Bayramı ve yılbaşının yaklaşması sebebiyle Varşovalılar, şehrin turistik yerlerinden Krakowskie Przedmiescie'de kurulan pazarlarda alışveriş yaptı. (İHA)

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