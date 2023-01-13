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Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı tank vermesine Almanya'dan tepki: Yasa dışı olur

13.01.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya hükümeti, Ukrayna'ya Rusya ile olan savaşında destek vermek için Leopard tanklarını göndereceğini açıklamıştı. Zelenskiy'nin de "Ukraynalılar bu yardımı uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar" dediği desteğe Almanya'dan tepki geldi. Alman hükumeti, Almanya'nın izni olmadan Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesi durumunda bunun yasa dışı olacağını bildirdi.

Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı tank vermesine Almanya'dan tepki: Yasa dışı olur

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Uluslararası koalisyonun parçası olarak bir bölük Leopard tankını Ukrayna'ya devretmeye karar vermiştir" açıklamasını yapmıştı. Ukrayna'nın savaşta elini güçlendirecek bu karara Almanya karşı çıktı. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Polonya'nın tek taraflı bir kararla Ukrayna'ya Leopard tankı sevk etmesi durumunda ne olacağının sorulması üzerine, "Bu yasa dışı olurdu. Federal hükûmetin onayı gerekiyor. Kurallar böyle." dedi.

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Bunun endişe duyulacak veya korkulacak bir şey olmadığını kaydeden Hoffmann, "Bunun gerçekçi bir varsayım olduğunu sanmıyorum." diye konuştu. Hoffmann, Polonya'dan bu yönde bir talep gelmediğini de vurgulayarak "Hayır diyebileceğimiz bir soru yok, ancak şu anda neyin doğru olduğu ve Ukrayna'yı nasıl desteklediğimiz konusunda sürekli bir fikir alışverişi içinde olduğumuzu söylüyoruz." ifadesini kullandı.

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ALMANYA, TANKLARIN VERİLMESİ KONUSUNDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 11 Ocak'ta ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Rzeszow şehrinde yaptığı açıklamada, Leopard tanklarından oluşan bir bölüğü Ukrayna'ya teslim edeceklerini açıklamıştı.

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Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükûmetinin onayı gerekiyor.

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Almanya Polonya Ukrayna zelenskiy

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