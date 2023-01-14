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Rusya'nın o iddiasını Ukrayna yalanladı! Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Bahmut ve Soledar için zorlu mücadele devam ediyor

14.01.2023 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Rusya savaşı sürerken, en şiddetli çatışmalar ise Donetsk bölgesinde yaşanıyor. Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldığını duyuran Rusya'nın açıklamasını Ukrayna yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Donetsk'teki Soledar ve Bahmut şehirlerini Rus ordusundan korumak için mücadele vermeye devam ettiklerini belirtti.

Rusya'nın o iddiasını Ukrayna yalanladı! Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Bahmut ve Soledar için zorlu mücadele devam ediyor

Ukrayna lideri Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı. Zelenskiy, Ukrayna'da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların Donetsk ve Luhansk bölgesinde yaşandığını belirtti.

"ZORLU MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Donetsk'teki şehirler için mücadele verdiklerini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kreminna (Luhansk bölgesinde) için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor."

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Öte yandan, Avrupalı liderler ile telefon görüşmeleri yapmaya devam ettiğini, Ukrayna'ya silah desteğin artması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Avrupa'nın, özgürlüğün anlamını, Avrupa Birliği'nin (AB) bütünlüğünün anlamını artık Ukrayna olmadan hayal etmesi kesinlikle imkansız." dedi.

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Zelenskiy ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenecek Davos Ekonomik Forumu'na Ukrayna tarafının katılım sağlanması için hazırlık yaptıklarını da ifade etti.

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UKRAYNA RUSYA'NIN İDDİASINI YALANLADI

Rusya, Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu, Ukrayna ise bu bilgiyi yalanladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy ise, Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek "Şehirde çatışmalar sürüyor." demişti. (AA)

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