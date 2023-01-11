HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Zelenskiy müttefiklerden silah istemişti! Polonya'dan kritik hamle: Ukrayna'ya Leopard tankları verecekler

Zelenskiy müttefiklerden silah istemişti! Polonya'dan kritik hamle: Ukrayna'ya Leopard tankları verecekler

11.01.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Zelenskiy müttefiklerden silah desteği istemişti. ABD'nin 3 milyar dolarlık askeri yardım yapacağı Ukrayna'ya bir büyük destek ise NATO üyesi Polonya'dan geldi. Lüblin Üçgeni zirvesinde açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'ya Leopard tipi tankları gönderme kararı aldıklarını duyurdu. Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise Kiev yönetimine silah ve cephane vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Zelenskiy müttefiklerden silah istemişti! Polonya'dan kritik hamle: Ukrayna'ya Leopard tankları verecekler

Ukrayna ile Rusya savaşı özellikle Donetsk bölgesinde tüm şiddetiyle sürerken, Kiev yönetimine askeri yardımlar ise artarak sürüyor. Almanya'nın Patriot gönderme kararı aldığı Ukrayna'ya Polonya da tank desteği verecek.

DEVLET BAŞKANLARI LVIV'DE BULUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Lublin Üçgeni Zirvesi kapsamında Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geldi. Zirvenin ardından ortak deklarasyon yayınlayan liderler, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkının devredilemez olduğuna vurgu yaparak, çatışmaların sona ermesinin ardından Ukrayna'nın yeniden inşasında işbirliği mesajı verdi.

zelenskiy4

LEOPARD TANKLARINI TESLİM EDECEKLER

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, ülkesinin Ukrayna'ya olağanüstü yardım sağlayan ilk ülke olduğunu belirterek, bugüne kadar Ukrayna’ya çok sayıda tank, obüs, tüfek ve mühimmat verdiklerini hatırlattı. Ukrayna'ya silah desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Duda, Polonya'nın uluslararası koalisyon kapsamında Ukrayna'ya Leopard tipi tankları gönderme kararı aldığını açıkladı. Duda, "Ukrayna'daki savaşı durdurmak son yıllarda özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisi. Dünyanın tüm devletlerini Ukrayna'ya yardım etmeye davet ediyoruz" dedi.

zelenskiy44

"BU YARDIMI UZUN YILLAR BOYUNCA HATIRLAYACAKLAR"

Zelenskiy basın toplantısında yaptığı konuşmada, Polonya ve Litvanya'ya askeri destek kararları için minnettar olduğunu belirterek, "Bu, üç ülkenin partner ve dost olduğunu gösteriyor. Polonya ve Litvanya halkına zafere giden yolda yanımızda oldukları için minnettarım. Litvanyalılar ve Polonyalılara, Ukraynalı mültecileri kabul ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukraynalılar bu yardımı uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar" dedi.

Dünyaya seslendi! "Tarihi bir yenilgiye uğratmak için..." Dünyaya seslendi! "Tarihi bir yenilgiye uğratmak için..."

zelenskiy2

"ZAFER KAZANMAK İÇİN ONLARA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Duda’nın tank gönderme kararına değinen Zelenskiy, tanklar konusunda ortak karar beklediklerini belirterek, "Bir ülke bize yeterli sayıda tank sağlayamaz. Zafer kazanmak için onlara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.
Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanması için ülkesinin elinden geleni yaptığını, Kiev yönetimine silah ve cephane vermeye devam edeceklerini kaydetti.

AA-20230111-29966875-29966865-VOLODIMIR_ZELENSKI_GITANAS_NAUSEDA_ANDRZEJ_DUDA

ABD duyurdu! Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım paketi yapılacak ABD duyurdu! Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım paketi yapılacak

LUBLIN ÜÇGENİ NEDİR?

Polonya, Litvanya ve Ukrayna arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde oluşturulan Lublin Üçgeni, üç ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmeyi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini desteklemeyi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir ittifak. İttifak üyesi üç ülkenin liderler son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bir gün önce, 23 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaştan artık o isim sorumlu olacakSavaştan artık o isim sorumlu olacak
Erdoğan'ın programındaki görüntüye Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Erdoğan'ın programındaki görüntüye Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki!
Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğizBahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz
Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya Ukrayna tank zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

Sette gerginlik! ''Başrol kovuldu''

Sette gerginlik! ''Başrol kovuldu''

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

Seçime aylar kala yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar: CHP iki ilde de AK Parti'yi geçti

Seçime aylar kala yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar: CHP iki ilde de AK Parti'yi geçti

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.