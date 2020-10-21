HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı

Polonya polisi korona önlemlerinin hiçe sayıldığı ayini kesip papazı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 22:39 | Son Güncelleme

Polonya’da polis, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle ayini kesip papazı ve iki yardımcısını gözaltına aldı.Polonya’nın Poznan kentinde kısa süre önce Salezyen tarikatından ihraç edilen Michal Woznicki isimli papaz, boşaltmamakta direndiği papaz evinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uygun şekilde ayin yapmadığı gerekçesiyle tarikatın diğer üyeleri tarafından polise ihbar edildi.

Polonya’da polis, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle ayini kesip papazı ve iki yardımcısını gözaltına aldı.
Polonya’nın Poznan kentinde kısa süre önce Salezyen tarikatından ihraç edilen Michal Woznicki isimli papaz, boşaltmamakta direndiği papaz evinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uygun şekilde ayin yapmadığı gerekçesiyle tarikatın diğer üyeleri tarafından polise ihbar edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, bir oda büyüklüğündeki şapelde papaz Woznicki’yi iki yardımcısıyla birlikte ayin yaparken buldu. Papaz ve yardımcılarının maskesiz olduğunu belirleyen ekipler, ayine katılan diğer 7 kişinin de maskelerinin bulunmadığını ve sosyal mesafe kuralının gözetilmediğini tespit etti. Polis, ayine katılan kişilere kimlik kontrolü yaparken, papaz ve yardımcıları ise polise kimlik göstermeyi reddetti. Polis, sosyal mesafenin korunmadığı, maskesiz biçimde gerçekleştirilen ayinin kurallara aykırı olduğunu hatırlatıp papaz ve yardımcılarından tekrar kimliklerini ibraz etmesini istedi.

Papaz ve iki yardımcısı gözaltına alındı
Papaz ve yardımcıları ise polisin talebini umursamadan ayini sürdürdü. Bunun üzerine polis ekipleri, papaz ve iki yardımcısını gözaltına aldı. Ayine katılanların itirazları arasında gözaltına alınan papaz ve iki yardımcısı, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Papazın iki polisin kolları arasında sürüklenerek gözaltına alındığı anlar cemaatten bir kişi tarafından kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Can Ataklı koronavirüse yakalandıCan Ataklı koronavirüse yakalandı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Turkcell'in devri onaylandı
Turkcell'in devri onaylandı
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklaması
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Diğer Haberler
Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Aşı Bilimi Derneği Başkanı Gürüz: Koronavirüs aşısının Mart'ta hazır olacağına inanıyorum
Aşı Bilimi Derneği Başkanı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması
Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Gaziantep’te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
Bursa'da Gelecek Partisi’nden 30 kişi istifa etti
Gelecek Partisi'nde deprem! 30 kişi istifa etti
Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.