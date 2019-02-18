Polonya V4 zirvesine katılmayacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsrail ile yaşanan diplomatik krizin artmasından dolayı ülkesinin Vişergrad Grubu Ülkeleri (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya)-İsrail zirvesine katılmayacağını duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin bu hafta düzenlenecek Vişergrad Grubu Ülkeleri (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) - İsrail zirvesine katılmayacağını açıkladı. İsrail ile Polonya arasındaki diplomatik krizin kötüleşmesinden dolayı zirveye katılmayacaklarını açıklayan Morawiecki, ülkesinin zirveye bir heyet göndermeyeceğini de kaydederek, Polonya’da İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı İsrael Katz’ın anti-semitizm üzerine yaptığı yorumların protesto edildiğini aktardı. Katz’ın sözlerinin ırkçı ve kabul edilemez olduğunu ifade eden Morawiecki, "Dışişleri Bakanımız Czaputowicz’in zirveye katılmayacağı netleşmiştir” dedi.

Morawiecki, ülkesinin aslında zirveye katılacağını ancak hafta sonu içerisinde İsrail ile Polonya arasındaki soykırımı yasası ile alakalı diplomatik krizin artmasından dolayı zirveye katılım kararının iptal edildiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki tartışma, geçtiğimiz Perşembe Varşova Konferansı’nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Polonya’nın tartışmaya yol açan Nazi soykırımı sansür yasası sırasında patlak vermişti.

