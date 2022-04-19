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Polonya vize kalktı mı? Polonya gidişte vize isteniyor mu? Resmi Gazete’de yayımlandı…

19.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya vize kalktı mı? Polonya vize istiyor mu? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Polonya ile Türkiye arasında bir vize muafiyeti devreye girdi. Söz konusu kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi. Peki; Polonya vize kalktı mı?

Polonya vize kalktı mı? Polonya gidişte vize isteniyor mu? Resmi Gazete’de yayımlandı…

Polonya vize kalktı mı? Polonya’ya gidişte vize istenip istenmediği merak edilen konuların başında geliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Polonya ile Türkiye arasında yeni bir döneme girildi. Seyahat serbestliğini kapsayan bu kararın ardından Polonya vize kalktı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

POLONYA VİZE KALKTI MI?

Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TRANSİT GEÇİŞLERİNDE VİZE MUAFİYETİ SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle denildi: "Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize maliyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. "

BAŞKA HANGİ ÜLKELERE VİZE MUAFİYETİ UYGULANIYOR?

Öte yandan Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin karar daha önce yayımlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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