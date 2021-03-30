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  4. Polonya’da akıl almaz olay: Sahibinin yıkadığı anda aracı çalmaya çalıştı

Polonya’da akıl almaz olay: Sahibinin yıkadığı anda aracı çalmaya çalıştı

30.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da bir kişi, sahibinin yıkadığı sırada arabayı çalmaya kalktı.

Polonya’da akıl almaz olay: Sahibinin yıkadığı anda aracı çalmaya çalıştı

Polonya’da bir kişi, sahibinin yıkadığı sırada arabayı çalmaya kalktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, amacına ulaşamayan hırsız polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polonya’nın batısındaki Wschowa kasabasında yaşanan hırsızlık girişimi görenleri şaşkına çevirdi. Adı açıklanmayan Polonyalı bir adam, araç yıkama istasyonunda aracını yıkadığı sırada kendisini uzaktan gözlemleyen bir kişi aracını çalmaya kalkıştı. Araç sahibinin aracın sağ arka tarafında bulunmasını fırsat bilen şahıs, aracın sol tarafından gelip şoför mahalline bindi. Durumu anlamaya çalışan araç sahibi ise ilk şaşkınlığı üzerinden atarak aracın sağ ön koltuk kısmından araca binmeye başardı. Bu esnada hırsız anahtarı kontakta olan arabayı çalıştırmaya uğraşırken, araç sahibi ise engel olmaya çalıştı. İkili arasında araç içerisinde kısa süre itişme yaşanırken, hırsız aracı hareket ettirmeyi başardı ancak araç sahibi pes etmeyerek birkaç metre hareket eden aracın kontağından anahtarı çekmeyi başardı. Hırsız hızla araçtan inerek kaçarken, neye uğradığını şaşıran araç sahibi ise hemen polisi aradı.
Olay yerine gelen polis, yapılan inceleme sonucu hırsızın Wchowa’da ikamet eden 38 yaşında bir kişi olduğunu belirledi.
Araç sahibinin hızlı tepkisi ile boşa çıkan hırsızlık girişimi araç yıkama istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Adı açıklanmayan hırsız, kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece 3 aylığına tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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