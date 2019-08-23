Polonya'daki şimşek fırtınası

VARŞOVA (AA) - Polonya'da, Tatra Dağları'nda dün isabet ettiği 5 kişinin hayatına mal olan birçok yıldırımı beraberinde getiren fırtınanın ardından 3 kişinin kayıp, 150 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Tatra Acil Durum Hizmetleri Başkanı Jan Krzysztof, yıldırım isabet eden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla kişinin yaralandığı fırtınaya yakalanan 3 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

Krzysztof, ekiplerin, şimşek fırtınasının ardından geri dönmeyen 3 kişi için Giewont Zirvesi civarında arama çalışmaları başlattığını kaydetti.

Birçok yıldırımın düştüğü fırtınanın, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi vurduğuna işaret eden Krzysztof, "Bu, terör saldırısıyla kıyaslanabilecek bir durum. Rastgele çok sayıda kişiye isabet etti. Çocuklar dahil pek çok kişiye. Bu kişilerin vücutlarında yanıklar, kırıklar, yaralar oluştu." ifadelerini kullandı.

Kayıp olduğu düşünülen 2 kişiye sabah saatlerinde ulaşıldığını bildiren yetkililer, yakalandıkları fırtınada yaralanan 150'den fazla kişinin yanık, kırık ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle başvurdukları hastanelerde tedavi edildiğini aktardı.