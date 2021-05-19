POMEM 27. dönem sınav yerleri açıklandı | 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları ne zaman?

POMEM başvuruları sırasında binlerce polis adayı başvurularını tamamlamış ve sağlık kontrollerinden geçmişti. Başvuruları onaylanan kişiler için ise POMEM fiziki yeterlilik sınavı için heyecanlı bir bekleyiş başlamıştı. Polis Akademisi’nden gelen açıklamayla ise hem sınav tarihi belli oldu hem de POMEM 27. Dönem sınav yerleri adayların erişimine açıldı.

POMEM 27. DÖNEM SINAV YERLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini duyurdu. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri Polis Akademisi’nin sitesinden öğrenebilecek.

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.