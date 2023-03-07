Pomem sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem Pomem sonuçları açıklandı mı? Gözler gelecek açıklamada...

dönem POMEM sonuçları, adayların gündeminde yer alıyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası üzerinden ilan ediliyor. Sınavda adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Peki Pomem sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem Pomem mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Polis Akademisi, POMEM sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sınava giren binlerce aday, sınav sonuçları ile ilgili açıklama bekliyor. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUCU ÖĞRENME EKRANI

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

