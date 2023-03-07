Pomem sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem Pomem sonuçları açıklandı mı? Gözler gelecek açıklamada...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Polis Akademisi, POMEM sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Sınava giren binlerce aday, sınav sonuçları ile ilgili açıklama bekliyor. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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