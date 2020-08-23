HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Bursa'da ayrılık aşamasında olduğu eşinin evine gelen adam, karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Öfkeli adam daha sonra çocuğunu alıp kayıplara karıştı.

Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi S.A. ile tartışan B.A. (20), 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Gaziakdemir Mahallesi 6. Ferah Sokak'taki babasının evine geldi.

ÇOCUĞU DA ALIP KAÇTI

Buraya av tüfeğiyle gelen S.A., B.A.'yı bacağından vurarak otomobiliyle çocuğu da alıp kaçtı.

Durumun bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan S.A.'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREsnekliğini gösterdi!Esnekliğini gösterdi!
Düğün karıştı! Gelin hastanelik olduDüğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama başvuruları başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
İlginizi Çekebilir
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki gençten kahreden haber
Denizli'de düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Acı haber! Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu
Balık tutmaya gitmişti... Acı haber
Gün batımını izlerken uçurumdan düşüp öldü
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
Evi savaş alanına çevirip yakmaya kalkıştı! 'Annesi canını zor kurtardı'
Evi savaş alanına çevirip yakmaya kalkıştı! 'Annesi canını zor kurtardı'
Kozan'da ormanlık alanda korkutan yangın
Adana'da korku dolu anlar! 12 ev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.