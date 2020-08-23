Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi S.A. ile tartışan B.A. (20), 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Gaziakdemir Mahallesi 6. Ferah Sokak'taki babasının evine geldi.

ÇOCUĞU DA ALIP KAÇTI

Buraya av tüfeğiyle gelen S.A., B.A.'yı bacağından vurarak otomobiliyle çocuğu da alıp kaçtı.

Durumun bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.A.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan S.A.'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. (İHA)

