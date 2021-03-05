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Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca tutuklandılar

05.03.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca tutuklandılar

Antalya Manavgat'ta otomobile pompalı tüfekle ateş açan, içindekilerin şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılarak serbest bırakılan 3 kişi hakkında, saldırı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine arama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden, görüntülerde 'Sık, sık, hadi sıksana, sıksana' diyen R.M. ile tüfekle defalarca ateş eden V.A. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi'nde 25 Şubat günü saat 21.00 sıralarında bir otomobil ve hafif ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, V.A., F.U. ve R.M.'nin bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Aracın bagajındaki pompalı tüfeği alan V.A., bölgeden uzaklaşan otomobilin arkasından defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, 3 şüpheli de araçlarına binerek uzaklaştı.

KENT MERKEZİNDE KOVALAMACA

İhbar üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, ilçe merkezinde 15 dakikalık kovalamacanın ardından hafif ticari aracı Çakalderesi Mevkii'nde durdurdu. Araçta bulunan V.A., F.U. ve R.M. gözaltına alındı. Yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobildeki 2 kişiyi de bularak polis merkezine getirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya karışan taraflar ifadelerinde, aralarında herhangi bir husumet olmadığını, ağız dalaşı yaptıklarını, bir anlık öfke sonucu olayın meydana geldiğini söyleyerek şikayetçi olmadı. V.A., F.U. ve R.M., haklarında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDILAR

Olaya ilişkin vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında arama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınan 3 kişi, dün işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Görüntülerde 'Sık, sık, hadi sıksana, sıksana' diyen R.M. ile tüfekle defalarca ateş eden V.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. F.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TÜFEKLE DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Olay anına ilişkin görüntülerde, park halindeki hafif ticari araca, otomobilin gelip çarpması, bu sırada bir kadının kaçmak isterken yere düşmesi, hafif ticari aracın bagajını açan V.A.'nın tüfeği alarak otomobile ateş etmeye çalışması, tüfeğin önce tutukluk yapması görülüyor. Bu sırada yanındaki arkadaşının da 'sık, sık' diye bağırdığı V.A., görüntüden çıkmasının ardından defalarca tüfekle ateş ediyor.

Kaynak: DHA


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