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  4. Pompalı tüfekle karakola girip ateş açtı! İlk vukuatı değilmiş

Pompalı tüfekle karakola girip ateş açtı! İlk vukuatı değilmiş

20.12.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polis karakoluna pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 23 yaşındaki Abdurrahman Katibi'nin amacının eylem planı gerçekleştirmek olmadığı anlaşıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Katibi'ye daha önce de mala zarar verme ve tehdit suçları nedeniyle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Pompalı tüfekle karakola girip ateş açtı! İlk vukuatı değilmiş

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzur Polis Karakolu'nda meydana geldi. Karakolda görevli personel tarafından bilinen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, polis merkezine girerek pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı.

ETKİSİZ HALE GETİREREK GÖZALTINA ALDILAR

Görevli polislerce silah kullanılmadan etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

karakola pompalı tüfekle girip ateş açtı (1)

"BİZİ GÜVENLE DIŞARIYA ÇIKARDI"

Olay anında karakolda ifade veren bir kişi de, "Silahlı bir kişi, içeriye girip ateş açtı. Kapının arkasına saklandık. Sonra polisler etkisiz hale getirip, bizi güvenle dışarıya çıkardı" dedi.

karakola pompalı tüfekle girip ateş açtı (2)

DAHA ÖNCE DE HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞ

Katibi'nin daha önce tehdit ve mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA

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