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Pompalı tüfekle kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde iş yerinde pompalı tüfekle kendini vuran Bakan Y. (39), yaşamını yitirdi.

Pompalı tüfekle kendini vurdu

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde iş yerinde pompalı tüfekle kendini vuran Bakan Y. (39), yaşamını yitirdi. Bakan Y.'nin intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendini vurduğu araştırılıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki sanayi sitesinde meydana geldi. Mobilya tamirciliği yapan Bakan Y.'nin iş yerinden bir el silah sesi duyuldu. İş yerine giren esnaf arkadaşları Bakan Y.'yi çenesinin altından vurulmuş olarak buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bakan Y., Varto Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Bakan Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bekar olduğu belirtilen Bakan Y.'nin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, Bakan Y.'nin intihar mı ettiği yoksa kazayla mı kendisini vurduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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