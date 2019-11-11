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Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Şehit Tarık Kendir Sokak içerisinde bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Fatma Laçin’in kaldığı kattan bir el silahla ateş edildiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Laçin’in pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.Fatma Laçin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Emniyet birimlerince, olayın intihar mı cinayet mi olduğunun belirlenmesi için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Şehit Tarık Kendir Sokak içerisinde bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Fatma Laçin’in kaldığı kattan bir el silahla ateş edildiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Laçin’in pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Fatma Laçin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emniyet birimlerince, olayın intihar mı cinayet mi olduğunun belirlenmesi için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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