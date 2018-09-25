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Pompalı tüfekle vuruldu, kanlar içinde 112 istasyonuna gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 00:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde pompalı tüfekle vurulan şahıs, sürünerek gittiği ambulans bekleme istasyonunda, "Bana yardım edin" diyerek bayıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan ambulans bekleme noktasının yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit M. bir grupla tartıştı. İddiaya göre şahıslardan birisi, tartıştıkları Ümit M.’yi pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ümit M., sürünerek yakınında bulunan ambulans bekleme istasyonuna gitti. "Bana yardım edin" diyerek bayılan şahsı gören sağlık ekipleri, ambulansa aldıkları şahsı Fatih Devlet Hastanesine sevk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ambulans bekleme istasyonunda bulunan sağlık görevlileri, dışarıdan bir silah sesi duyduklarını ve daha sonra Ümit M.’nin sürünerek gelip kendilerinden yardım istediklerini söyledi.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Ümit M.’nin tedavisi devam ederken, polis Ümit M.’yi vurarak olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze silahlı saldırı pompalı tüfek

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