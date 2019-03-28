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Pompeo, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman’la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino: - "Bakan, yeni görevinden dolayı Bakan Yardımcısını tebrik etti ve ABD-Suudi Arabistan ortaklığını daha da ileri taşımak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor" - "Bakan, BM Özel Temsilcisi Martin Griffith’in Yemen’deki siyasi süreci ileriye götürme çabalarına destek vermeye devam etmesi dolayısıyla Suudi Arabistan’a takdirlerini dile getirdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Selman ile Washington’da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, görüşme hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan, yeni görevinden dolayı Bakan Yardımcısını tebrik etti ve ABD-Suudi Arabistan ortaklığını daha da ileri taşımak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verdi.

İki yetkilinin bölgesel güvenlikle ilgili birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Palladino, "Bakan, BM Özel Temsilcisi Martin Griffith’in Yemen’deki siyasi süreci ileriye götürme çabalarına destek vermeye devam etmesi dolayısıyla Suudi Arabistan’a takdirlerini dile getirdi. Bakan ve Bakan Yardımcısı (Bin Selman) Yemen’deki tarafların İsveç’te varılan mutabakata bağlı kalması gerektiği konusunda mutabık kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino pompeo

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