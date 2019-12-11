Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

En son 2017 yılında Washington'a gelen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, bu ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanlık binasında Pompeo ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması düzenleyen Pompeo ve Lavrov, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddalarına atıfta bulunan Pompeo, görüşme esnasında Rus mevkidaşına Moskova'nın ABD iş içlerine karışmaya çalıştığı yönündeki endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Konuya tepki gösteren Lavrov ise şüpheleri gidermek adına o yıl Washington ile yapılan tüm görüşme kayıtlarını yayınlamayı teklif ettiklerini ancak ABD yönetiminin buna engel olduğunu ileri sürdü.

Lavrov, "Tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ispatlamak adına 2016 ve 2017 yılları arasında yapılan tüm görüşmeleri yayımlamayı teklif ettik. Böylelikle bir çok insanın kafasında soru işaretleri ortadan kalkacaktı ancak maalesef (ABD Başkanı Donald Trump) yönetimi bunu reddetti. Biz bunu yapmaya hazırdık" dedi.

RUSYA'DAN İLİŞKİLERİN DÜZELTİLMESİ TEKLİFİ

Lavrov, Washington ve Moskova arasındaki gergin ilişkilere dikkati çekerek, gerginliğin bitirilmesi ve ilişkilerde yeni bir dönem açılması için her iki ülkenin yönetimden bağımsız eski askeri görevliler ve diplomatlardan oluşan uzman bir kadro kurulmasını önerdiğini söyledi.