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Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 00:42 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele alan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddalarına cevap veren Lavrov, "Tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ispatlamak adına 2016 ve 2017 yılları arasında yapılan tüm görüşmeleri yayımlamayı teklif ettik. Malesef (ABD Başkanı Donald Trump) yönetimi bunu reddetti." dedi.

Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

En son 2017 yılında Washington'a gelen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, bu ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanlık binasında Pompeo ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması düzenleyen Pompeo ve Lavrov, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddalarına atıfta bulunan Pompeo, görüşme esnasında Rus mevkidaşına Moskova'nın ABD iş içlerine karışmaya çalıştığı yönündeki endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Konuya tepki gösteren Lavrov ise şüpheleri gidermek adına o yıl Washington ile yapılan tüm görüşme kayıtlarını yayınlamayı teklif ettiklerini ancak ABD yönetiminin buna engel olduğunu ileri sürdü.

Lavrov, "Tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ispatlamak adına 2016 ve 2017 yılları arasında yapılan tüm görüşmeleri yayımlamayı teklif ettik. Böylelikle bir çok insanın kafasında soru işaretleri ortadan kalkacaktı ancak maalesef (ABD Başkanı Donald Trump) yönetimi bunu reddetti. Biz bunu yapmaya hazırdık" dedi.

RUSYA'DAN İLİŞKİLERİN DÜZELTİLMESİ TEKLİFİ

Lavrov, Washington ve Moskova arasındaki gergin ilişkilere dikkati çekerek, gerginliğin bitirilmesi ve ilişkilerde yeni bir dönem açılması için her iki ülkenin yönetimden bağımsız eski askeri görevliler ve diplomatlardan oluşan uzman bir kadro kurulmasını önerdiğini söyledi.

Lavrov, böylelikle iki ülke arasındaki şüpheler, ulusal savunma hamleleri ve diğer konuların karşılıklı anlaşılabilmesi adına önemli bir yol kaydedilebileceğini vurgulayarak, "Dışişleri Bakanı Pompeo'ya bu önerimizi anlatan bir sunum yaptık ve fikirlerimizin Washington tarafından dikkate alınacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

POMPEO'DAN RUSYA'YA "KIRIM VE VENEZUELA" ÇAĞRISI

Öte yandan Pompeo ve Lavrov, görüşme esnasında Venezuela, Suriye, Ukrayna, Yemen, Afganistan, Kuzey Kore, İran ve Nükleer anlaşma konularında da fikir alışverişi yaptıklarını kaydetti.

Pompeo, Kırım'ın ilhakı sebebiyle Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceğini vurgulayarak, Moskova'ya Kırım'daki yönetimi, kurulacak bağımsız bir yönetime teslim etmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımlara da artırarak devam edeceklerini belirten Pompeo, Tahran yönetimi ile savaş istemediklerini ancak ABD ulusal çıkarlarının tehdit altında olması durumunda gerekli her türlü cevabı vereceklerini söyledi.

Pompeo, Rus yönetimine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermeyi durdurması çağrısında da bulunarak, bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Lavrov ise "Umarım ki bu görüşme sadece Rusya-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda değil, aynı zamanda küçük ama gerçek bölgesel ve küresel sorunların pratik şekilde çözülmesine de yardımcı olur." dedi. (AA)

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD Dışişlei Bakanı Mike Pompeo görüşme

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