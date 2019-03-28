HABER

Pompeo’dan Çin’e Uygur çıkışı: “Utanç verici ikiyüzlülüğü bırakın”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Sincan bölgesinde Müslüman azınlıkların karşı yapılan muamele nedeniyle Çin’i utanç verici ikiyüzlülükle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Sincan bölgesinde Müslüman azınlıkların karşı yapılan muamele nedeniyle Çin’i utanç verici ikiyüzlülükle suçladı. Pompeo keyfi olarak tutuklananların herkesin serbest bırakmasını ve baskıya son verilmesini istedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in doğusundaki Uygur bölgesinde yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Ardından yaptığı açıklamada Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Müslüman azınlıklara yönelik muamele nedeniyle Çin’i utanç verici ikiyüzlülükle suçladı. Pompeo, "Çin, keyfi olarak gözaltına alınanların hepsini serbest bırakmalı ve baskıya son vermeli" dedi.
Pompeo ayrıca “Dünya, Çin’in Müslümanlara yönelik utanç verici ikiyüzlülüğünü kabul etmeyi göze alamaz. Bir yandan Çin, sınırları içerisinde bir milyondan fazla Müslüman’a işkence ediyor. Diğer yandan şiddet içeren İslami terörist grupları Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımlarından koruyor” ifadelerini kullandı.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Bakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemli (2)Bakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemli (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soyadı Temelli ama kendi temelsiz biri"

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.