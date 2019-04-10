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Pompeo'dan Sisi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:51 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maduro ile Kim Jong'un'u "tiran" olarak tanımlarken, ABD'nin güvenliği konusundaki işbirliğini gerekçe göstererek Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi "tiran" olarak tanımlamayacağını söyledi - Pompeo: - "Tüm bu liderler (Kim Jong-un, Nicolas Maduro, Abdülfettah Es-Sisi) aynı değiller. Bazıları bu ülkeyi (ABD'yi) dünya üzerinden silmek istiyor, diğerleri ise Amerikalıların güvende olması için bizimle ortaklık yapıyor. Temel farklar var ve ABD'nin nasıl yanıt vermesi konusunda temel farklar var" - "(Mısır'ın Rusya'dan Su-35 alması) Onlara bu sistemlerin alınması durumunda yasa gereği rejimin yaptırıma maruz kalacağını açıkça ifade ettik. Bunu anladıklarına dair onlardan güvence aldık ve bu alım konusunda adım atmayacaklarını ümit ediyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u "tiran" olarak tanımlarken ABD'nin güvenliği konusundaki işbirliğini gerekçe göstererek Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi’yi "tiran" olarak tanımlamayacağını söyledi.

Pompeo, ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi’nde ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin bir oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Oturumda Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy, Pompeo’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tiran diye tanımladığını hatırlatarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u da aynı şekilde tanımlayıp tanımlamadığını sordu.

Pompeo, "Evet" yanıtını verince Senatör Leahy aynı nitelememin Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için de geçerli olup olmadığını sordu. Bu soruya Pompeo, "Hayır bu nitelemeyi yapamayacağım." diye yanıt verdi.

Senatör bu sefer, "Siyasi muhaliflerini hapse atması ve sahte seçimler yapmasına rağmen mi?" diye sorusunu yineledi.

Pompeo ise "Orada kötü ve çirkin bir dünya olduğu konusunda şüphe yok ancak tüm bu liderler aynı değiller. Bazıları bu ülkeyi (ABD’yi) dünya üzerinden silmek istiyor, diğerleri ise Amerikalıların güvende olması için bizimle ortaklık yapıyor. Temel farklar var ve ABD’nin nasıl yanıt vermesi konusunda temel farklar var." ifadesini kullandı.

- Mısır’ın Su-35 alması yaptırım sebebi

Diğer taraftan Mısır yönetiminin Rusya’dan Su-35 tipi savaş uçağı alması durumunda yaptırıma maruz kalıp kalmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Pompoe, şu ifadeleri kullandı:

"Onlara bu sistemlerin alınması durumunda yasa gereği rejimin yaptırıma maruz kalacağını açıkça ifade ettik. Bunu anladıklarına dair onlardan güvence aldık ve bu alım konusunda adım atmayacaklarını ümit ediyorum."

- Bin Selman sorusunu geçiştirdi

Pompeo, Leahy’in Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin “Benim ve Senatör (Lindsey) Graham’ın da okuduğu istihbarat raporlarını siz de okudunuz. Suudi Veliaht Prensinin de ABD’ye girişini engelleyecek misiniz?” şeklindeki sorusunu ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin gerçekleri tespit etme konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, geçiştirmeye çalıştı.

Sorusuna yanıt alamadığını belirten Senatör, Trump’ın Kongre’nin talebine rağmen Kaşıkçı cinayetine ilişkin Magnitsky yasasını henüz devreye sokmamasını eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Kaşıkçı cinayetinde rolleri bulunduğu gerekçesi ile 16 Suudi yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirmişti.

- Türkiye’nin S-400 alımı

Türkiye’nin S-400 alması halinde ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağını vermeyeceğini Türk mevkidaşına aktarıp aktarmadığına ilişkin bir soruya Pompoe, "Evet ilettim." diye yanıt verdi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400'leri almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki Rus şirketleri ile "önemli bir işlem" yapan ülkelerin yaptırım uygulanmasına ilişkin maddesinin kapsamına girip girmediğine yönelik bir soruya ise Pompeo, "Yasal bir çıkarımdan kaçınacak olursam (S-400 alımı) oldukça önemli bir işlem olur." diye yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Abdulfettah es-Sisi mısır pompeo Rusya

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