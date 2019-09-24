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Pop Art sanatının ünlü eserleri UNIQ Expo'da sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

Pop Art sanatının ünlü eserleri UNIQ Expo'da sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Pop Art sanatının öncüsü Andy Warhol ve bu akımın önemli isimleri arasında yer alan Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana'nın eserlerinin görülebileceği sergi, 7 Kasım'da UNIQ Expo'da sanatseverlerle buluşacak.

Begüm Alkoçlar küratörlüğünde hazırlanan sergide, Andy Warhol'un aralarında ikonikleşen Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi ünlü eserlerinin de dahil olduğu toplam 90 eseri #SagolWarhol mottosuyla sergilenecek.

McArt.ist'in destekleriyle gerçekleştirilen sergide ayrıca Keith Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana'nın orijinal 40 eseri yer alacak.

Türk Pop Art temsilcilerine de yer verecek olan ve "Sanata herkes dokunsun" misyonunu üstlenen sergi, 29 Mart'a kadar görülebilecek.

Sergi kapsamında, Pop Art sanatını ve Andy Warhol'u tüm yönleriyle tanıtan, çeşitli atölye çalışmaları ve sanat sohbetleri ziyaretçilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Andy Warhol sergi

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