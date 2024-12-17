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Popüler atıştırmalığı her gün tüketmek sizi 10 yaş daha genç gösterebilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.12.2024 10:04
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Yaygın olarak sevilen bir atıştırmalık, dikkat çekici yaşlanma karşıtı özelliği nedeniyle uzmanlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Bu günlük atıştırmalık, Dr. Amir Khan da dahil olmak üzere önde gelen sağlık uzmanları tarafından desteklendi.

Popüler atıştırmalığı her gün tüketmek sizi 10 yaş daha genç gösterebilir!

Cildimizin taze görünmesini sağlamak için hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz, ancak bu bazen zorlayıcı olabiliyor. Uzmanlar, yaygın olarak tüketilen bir atıştırmalığı, "sizi 10 yıl daha genç gösterebilecek" yaşlanma karşıtı özellikleri nedeniyle övüyorlar.

Her gün tüketilen bu yiyecek, genç ve parlak bir cildi destekleme potansiyeli nedeniyle giderek daha fazla ilgi görüyor. Önde gelen sağlık uzmanlarının görüşleriyle desteklenen cevizler, besin açısından çok güçlüdür.

CEVİZ NEDEN FAYDALIDIR?

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Cildin elastikiyetini ve nemini koruyabilen, ayrıca kolajen yıkımını ve kırışıklık oluşumunu önleyen iltihabı azaltabilen omega-3 yağ asitleri, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengindirler.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

ceviz

Cevizler yüksek düzeyde E vitamini, selenyum ve polifenol içerdiğinden antioksidanlarla da doludur. Bu arada Dermatoloji Araştırma ve Uygulama Dergisi tarafından yapılan bir araştırma, daha yüksek diyet antioksidan alımının daha az görünür yaşlanma belirtisiyle ilişkili olduğunu buldu.

Ayrıca ceviz, cilt iyileşmesi ve bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmada kritik bir mineral olan çinko içerir, bu da onu akneye veya diğer cilt sorunlarına yatkın kişiler için faydalı kılar.

NE KADAR YEMELİSİNİZ?

cilt öncesi sonrası

Uzmanlar, yaşlanma karşıtı faydalarından yararlanmak için her gün küçük bir avuç (yaklaşık 28 gram) ceviz tüketilmesini öneriyor. Yüksek kalorili yoğunlukları nedeniyle aşırıya kaçmaktan kaçınılmalı, bu da kilo yönetimi çabalarını olumsuz etkileyebilir.

Dr. Amir Khan 32.200 takipçisiyle paylaştığı bir TikTok videosunda cevizin faydalarını açıklayarak övgüler yağdırdı. Hayranlarına birçok faydası için daha fazla ceviz yemelerini tavsiye etti ve ayrıca kalbinizi sağlıklı tutabileceğini iddia etti.

Anahtar Kelimeler:
ceviz gençleşme yöntemleri
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