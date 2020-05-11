Porno sitelerinde kredi kartıyla ödemelerin kaldırılması için kampanya başlatıldı

Cinsel sömürüyle mücadele amacıyla uluslararası kampanya yürüten gruplar, kredi kartı şirketlerinin porno sitelerini bloke etmeleri çağrısında bulundu. BBC'nin gördüğü ve 10'dan fazla kişi ve grup tarafından imzalanan mektupta, porno sitelerinin "cinsel şiddeti, ensesti ve ırkçılığı erotikleştirdiği" ve "çocuk tacizi ve seks ticaretine yer verilen içerikler yayımladığı" savunuluyor. Önde gelen pornografi sitelerinden Pornhub, "Mektubun sadece gerçekleri yanlış aktarmakla kalmadığını, aynı zamanda kasıtlı olarak yanıltıcı olduğunu" savundu. Kredi kartı firması Mastercard, BBC'ye yaptığı açıklamada, mektupta yer alan iddiaları incelediklerini ve yasa dışı faaliyetlerin doğrulanması halinde "bağlantılarını keseceklerini" söyledi. Mektup, aralarında Visa, MasterCard ve American Express'in de olduğu 10 kredi kartı firmasına gönderildi. İmzacılar arasında ABD, İngiltere, Avustralya, Hindistan ve Uganda'dan kampanyacılar da var. ABD'deki kâr amacı gütmeyen kuruluş Cinsel Sömürüye Karşı Ulusal Merkez (NCOSE), dini gruplar ile kadın ve çocuk hak savunucuları imzalayanlar arasında yer alıyor.

'Pornografi siteleri seks tacirleri ve çocuk tacizcilerinin hedefi oluyor' Mektupta, sitelerdeki videolarda, özellikle de canlı yayımlanan internet videolarında, rızanın olup olmadığını teyit etmenin imkansız olduğu savunuluyor. Bunun da pornografi sitelerini seks tacirleri, çocuk tacizcileri ve diğer rıza dışı videolar paylaşan kişiler için bir hedef haline getirdiği savunuluyor. Hindistan Çocukları Koruma Fonu (ICPF) tarafından Nisan ayında yayımlanan bir raporda, ülkedeki porno sitelerinde özellikle koronavirüs salgını döneminde çocuk tacizi videolarının aranmasında büyük bir artış olduğu kaydediliyor. Mektupta, en popüler pornografi sitesi Pornhub'ın ismi geçiyor. Siteye geçen yıl 42 milyar kez ziyaret oldu. Bu, günde 115 milyon ziyaret demek. Pornhub, içerik sağlayıcılarından biri olan Girls Do Porn'un (Kızlar Porno Çeker) FBI soruşturmasına konu olması üzerine geçen yıl incelemeden geçirildi. FBI prodüksiyon şirketinin dört çalışanına, kadınları yalan söyleyerek pornografi film çekmeye ikna etme suçları yöneltmişti. Pornhub, suçlamaların ardından şirket ile ilişkisini koparmıştı.