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Porno yıldızları açıkladı! Orgazmı zirvelerinde yaşamanın yolu çok kolay

05.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki sorunları hem cinselliği hem de ilişkide yaşanan iletişimi etkileyebiliyor. Birçok kadın cinsel ilişki sırasında yeterli seviyede zevk alamadığını belirtiyor. Porno yıldızları kadınları büyük orgazma ulaşması için basit tüyolar paylaştı.

Porno yıldızları açıkladı! Orgazmı zirvelerinde yaşamanın yolu çok kolay

Seks konusunda bilinmeyen birçok bilgi bulunuyor. Cinselliğin toplum içerisinde konuşulmaması cinsel eğitimsizliğe neden oluyor. Yaşanan cinsel sorunlar bilinçsizlikten normal olarak düşünülebiliyor ancak bu sorunların üzerine gitmek seksten alınan zevkin doruklara çıkmasını sağlayabiliyor. Porno yıldızları ve yaratıcıları, kadınların cinsel ilişkide daha mutlu olmasını ve orgazma ulaşmasını sağlamak için bazı kolay adımları açıkladı.

CİNSEL UYARIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

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Cinsel eğitim çok uzun süredir yetersiz kalıyor ve tartışmalı konular söz konusu olduğunda çoğu zaman cevapsız sorular bırakıyor. Ancak uzmanlar şimdi oldukça tabu bir konuyu tartışmak için bir araya geldiler - fışkırtma sanatı. Erika Lust, "Nasıl fışkırtılır" başlıklı şov, teknik terimlerle "idrar yolundan fark edilir miktarda sıvının boşaltılması" olarak tanımlanan ve cinsel uyarım sırasında ortaya çıkabilen ve genellikle bağlantılı olan duyumla ilgili deneyimleri ve mitleri tartışıyor. Uzmanlara göre, bilmeniz gereken basit ipuçları bulunuyor.

RUH HALİNİZİ AYARLAYIN

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Fışkırtma için başlıca hazırlık, tamamen cinsel olarak uyarılmayı içerir. Hemen harekete geçmeden önce bezlerin yağlanmasına ve devreye girmesine izin vermek önemlidir ve çoğu insanın fışkırtmadan önce biraz ısınması gerekir. Doğru kafa boşluğuna girmek, beyninizin rahatlamasına da izin verebilir. İşemenin sorun olmadığını anlamak ve temizliğin kolay olduğu bir yerde pratik yapmak rahatlamayı ve anın tadını çıkarmayı kolaylaştırabilir.

SİZİN İÇİN DOĞRU OLAN POZİSYONU BULUN

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Bazı insanlar, yerçekimi yanınızdayken fışkırtmanın daha kolay olduğunu düşünüyor.
Birçoğu oturarak, çömelerek veya ayakta durarak tamamen gevşeyebilirken, diğerleri sırt üstü uzanmayı ve pelvik kaslarını yukarı doğru itmeyi tercih edebilir. Tek bir doğru konum yoktur ve sizin için neyin en iyi olduğunu bulmak zaman alabilir, bu nedenle neyi sevdiğinizi denemek ve keşfetmek önemlidir.

İLETİŞİM

Bir partnerle pratik yaparken, aktiviteye rıza göstermenin yanı sıra neye ihtiyacınız olduğunu ve keyif aldığınızı bildirdiğinizden emin olun. Cinsel faaliyetlerde bulunmadan önce sınırlar koymak, tüm tarafların rahat etmesini sağlamak için iyi bir fikirdir. Partnerinizi bu deneyimde iltifatlar, onaylayıcı sözler ve motivasyon yoluyla desteklemek, onun rahatlamasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda ikinizi de harekete geçirmeye yardımcı olabilir.

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Hem sizin hem de eşinizin rahat olduğundan emin olarak, aktivitede gevşemeniz daha kolay olabilir ve vücudunuzun fışkırtmanıza izin vererek sizi ödüllendireceğini görebilirsiniz.

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