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Poroşenko karşıtlarından skandal afişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya yönelik provokasyon amaçlı sokaklara asılan afişler, Ukrayna İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi.Ukrayna’da 21 Nisan’da ikinci turu yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri öncesi ülkedeki siyasi gerginlik devam ediyor.

Poroşenko karşıtlarından skandal afişler

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya yönelik provokasyon amaçlı sokaklara asılan afişler, Ukrayna İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi.
Ukrayna’da 21 Nisan’da ikinci turu yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri öncesi ülkedeki siyasi gerginlik devam ediyor. Birçok şehirde farklı noktalara asılan, üzerinde Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya ait bir resmin ve ‘son’ adlı yazının olduğu afişler, Ukrayna İçişleri Bakanlığının soruşturma başlatmasına sebep oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Polis Teşkilatı Basın Sekreteri Yaroslav Trakalo, “Ukrayna kanunlarına uymayan bu afişlerle suç işlenmiştir. Kendileri hakkında hiçbir mühür, bilgi ve belge vermeden bu reklam panolarını kiralamak ve orada görsel yayınlamak suçtur. Kanunları çiğneyerek siyasi reklamcılık yapanlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.
Trakalo açıklamasının devamında, suçluların en kısa sürede bulunup haklarında cezai işlemlerin başlatılacağını da sözlerine ekledi.

Poroşenko karşıtlarından skandal afişler

Poroşenko karşıtlarından skandal afişler

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