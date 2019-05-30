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Poroşenko’nun tersanesi kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Kiev’de bulunan gemi parçalama ve üretim tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun başı bu kez kundakçılarla belaya girdi.

Poroşenko’nun tersanesi kundaklandı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Kiev’de bulunan gemi parçalama ve üretim tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun başı bu kez kundakçılarla belaya girdi. Poroşenko’nun Kiev’de bulunan tersanesi kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Poroşenko son yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde koltuğunu ünlü TV şovmeni Volodımır Zelenskıy’e kaptırmıştı. Son dönemlerde yaşadığı şoklarla gündeme gelen Poroşenko’ya son kötü haber tersanesinden geldi. Poroşenko’nun Kiev’de bulunan ‘Forge on Rybalsky’ isimli gemi parçalama ve üretim tersanesinde çıkan yangın üzerine tersane çalışanları tarafından Kiev itfaiyesine haber verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Yangının nedeni kundaklama
Kiev itfaiyesi tarafından tamamlanan yangın söndürme çalışmalarının ardından ilk rapor yayınlandı. İtfaiye raporunda, mesai saati dışlında tersaneye gelen kimliği belirsiz kişilerin bazı gemi ve tersane alanlarını yakmaya çalışarak kundaklama faaliyeti yürüttüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın mesai saatleri dışında yaşanması nedeniyle ölü ve yaralı olmadığı açıklandı.

Poroşenko’nun tersanesi kundaklandı

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