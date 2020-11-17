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Porselen gibi bir cilt için her şey mutfağınızda! 4 malzemeyle cildinizi yenileyin

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadının en büyük hayallerinden biri porselen gibi kusursuz bir cilttir. Kozmetik ürünlere harcanan paralar cebinizde kalsın. Sadece 4 malzemeyle kırışıklıkları gideren yumurta akı maskesi ile değişime çok şaşıracaksınız.

Porselen gibi bir cilt için her şey mutfağınızda! 4 malzemeyle cildinizi yenileyin

Cilt bakımı kadınların en çok para harcadığı alanların başında geliyor. Kimyasal dolu ürünler kullandığınız sürece iyi gelebilir ama sonrasında her şey yine eskisi gibi olacaktır. Doğal malzemelerle cildinizi porselen gibi kusursuz hale getirebilirsiniz. Sadece 4 malzemeyle yapacağınız yumurta akı maskesi ile cildinizin dönüşümüne inanamayacaksınız.

Yumurtayı sadece besin olarak tüketiyorsanız onun besleyici öğelerinden tam olarak faydalanmıyorsunuz demektir. Çünkü yumurta akını cildiniz için de çözüm aracı olarak kullanabilirsiniz.

Yumurta akı uygulaması ile doğal cilt bakımı seçeneğine sahip olacaksınız. Oldukça pratik şekilde hazırlanıp uygulanan bu formül ile cildiniz nemlenecek, temizlenecek ve pigmentleri eşitlenecek.

YUMURTA AKI MASKESİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 adet yumurtanın beyazı
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı bal

YUMURTA AKI MASKESİ HAZIRLANIŞI

  • Yumurtayı kırıp akını ayırın.
  • Bir kâse içinde yumurta akını köpürene kadar çırpın.
  • Ardından diğer malzemeleri ekleyip tüm malzemeleri çırpın.
  • Maskeyi göz çevrenize fazla yaklaştırmadan uygulayın.
  • 15 dakika bekleyip yüzünüzü durulayın.
  • Nemlendirici sürerek işlemi sonlandırın.

Cilt hassasiyetinizi göz önünde bulundurarak uygulama öncesi doktorunuza danışınız.

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