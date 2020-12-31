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Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Pürüzsüz bir cilt görünümüyle kusursuz güzellik için davetlerde, nişan ve düğünlerde sıkça tercih edilen porselen makyajı nedir ve nasıl uygulanır? Malzemelerden uygulama detaylarına, kullanılan ürünlerden kullanım tüyolarına kadar merak ettiğiniz her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Tüm gözleri üzerinizde hissettiğiniz şık etkinliklerde, kamera karşısında bulunduğunuz anlarda ve kimi zaman günlük hayatta da mükemmel görünüm için tercih edebileceğiniz porselen makyajı adını porselen bebeklerden alır. Çünkü benimsenen yöntem ve ürünlerle yapılan bu yoğun makyaj sonucunda tıpkı porselen bebek gibi bir görünüme kavuşursunuz. Bu etkiyi sağlayabilmek için de son derece güçlü kapatıcı özelliğe sahip ürünler kullanılır. Böylece, akne, sivilce veya lekeler gibi cilt problemleri profesyonel bir şekilde gizlenir

Tüm Yönleriyle Porselen Makyaj

Bu uygulama, son derece incelikli bir şekilde kusurların gizlenmesi ve göz alıcı özelliklerin öne çıkarılması bakımından adeta bir makyaj sanatıdır. Porselen makyaj, kullanılan kuvvetli ürünlerin etkisiyle kalıcıdır ve arzu ettiğiniz harika görünümü uzu süre korur. Özellikle akne veya leke gibi cilt problemlerinden muzdarip kullanıcılar tarafından tercih edilir. Fakat, büyüleyici görünüme sahip olmak isteyen herkes bu uygulamadan yararlanabilir.

Porselen Makyaj Uygulaması

Bu kadar etkili bir çözüm sunan porselen makyaj nasıl yapılır, diye merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle, yüzdeki tüyler giderilerek uygulamaya başlanır. Bunun ardından, derinlemesine bir cilt temizliği yapılır. Daha sonra, gözenekleri küçültmek ve pürüzleri gidermek amacıyla baz sürülür. Bundan sonra ten rengine uygun fondöten ile kapatıcı seçimi yapılır ve ürünler yoğun olarak cilde uygulanır. Göz altı morluklarının giderilmesi için kapatıcı özelliği yüksek ürünler tercih edilir. Bu ürünlerin uygulanmasıyla ciltte doğal bir görünüm elde edilir. Bundan sonra pudra kullanımına sıra gelir. Bunun amacı, fondötenin çizgilerde yoğunlaşmasını önlemek ve makyajın kalıcılığını sağlamaktır. Kullanılan pudranın mat tonlarda tercih edilmesi önem taşır. Ayrıca, pudranın sadece yüzle sınırlı kalmayıp kulaklar, boyun ve dekolte bölgesine de uygulanması önerilir. Gözlerde far, kirpiklerde ise maskara uygulanarak gözler öne çıkarılır. Takma kirpikler de bu aşamada tercih edilebilir. Gözlerin yanı sıra, dudaklar da öne çıkarılmak istenen bölgeler arasındadır. Bunun için ten rengiyle uyumlu allık seçimi yapılır ve dengeli bir şekilde sürülür. Doğru ruj seçimi de yapıldıktan sonra uygulanır ve yüz spreyi sıkılarak işlem tamamlanır.

Porselen Makyaj Malzemeleri Nasıl Olmalıdır?

Porselen makyajın en önemli özelliği gözeneklerin tamamen gizlenmesi ve lekesiz, pürüzsüz ve düz bir cilt görünümü elde edilmesidir. Kullanılan porselen makyaj malzemeleri de bu etkiyi yaratmaya uygun olmalıdır. Tercih edilen kozmetiklerde öne çıkan en kritik ürünler ise baz ile fondötendir. Makyajın altyapısı bunlarla oluşturulduktan sonra diğer ürünlerle tamamlama sağlanır. Ardından, sırasıyla pudra ve allık kullanılır. Far, rimel, arzu edilirse kalem ve takma kirpiklerle göz makyajı detaylandırılır. Dudaklar önemli olduğundan vurgu için ruj da uygulamanın olmazsa olmazıdır. İşlem bittiğinde sabitleyici olarak yüz spreyi sıkılır. Kimi güzellik merkezlerinde, porselen makyaj seti kullanıldığını görebilirsiniz. Porselen makyaj ürünleri bunlarla sınırlı değildir elbette. Makyajın amacı ve cilt tipinin ihtiyaçlarına göre nemlendirici yüz kremleri, aydınlatıcı göz çevresi kremleri, renkli nemlendiriciler, kapatıcı kremler ve kaş kalemleri de kullanılarak çarpıcı bir güzelliğe kavuşmak mümkün olur.

Porselen Makyaj Yapımının Püf Noktaları

Öncelikle bunun profesyonel bir uygulama olduğunu belirtmek gerekir. Başarılı olması için cilt ve yüz tipinin ihtiyaçları gözetilmelidir. Arzu edilen görünüme en uygun malzemeler ve ideal dokunuşlarla adeta bir sanat eseri elde edilir. Bu bakımdan bir güzellik uzmanı tarafından yapılması önerilir. Diğer yandan, evinizde de porselen makyaj yapmanız mümkündür. Ne şekilde yapılırsa yapılsın porselen makyaj yapımı için aşağıdaki önerileri dikkate almanın çok faydasını görürsünüz.

Makyaj öncesinde:

  • İlk olarak, bu işlem cildinde açık yaralar veya iltihaplı sivilceler bulunanlara kesinlikle tavsiye edilmez. Bu durumda iseniz, önceliği sağlığınıza vermeniz çok daha yerinde olur.
  • Kuru bir cilt tipine sahipseniz işlemden önce peeling yapılması gerekir. Ardından da nemlendirici kullanmak yararlı olur.
  • Mümkünse, uygulama bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
  • Kullanacağınız malzemelerin kaliteli ve bozulmamış olduğundan emin olmalısınız. Özellikle, göz çevresine uygulanacak ürünler konusunda hassas davranmanız tavsiye edilir.
  • Ürün seçimi yapılırken kapatıcı özelliği yüksek ürünler tercih ettiğinizden emin olun. Örneğin, yağlı cilde uygulama yapılacaksa matlaştırma özelliği olan saten fondötenler tercih edilebilir.

Makyaj sırasında:

  • Fondöten, pudra ve kapatıcı ürünlerde ten rengine yakın tonların tercih edilmesi doğal bir görünümün önemli bir şartıdır.
  • Ürünlerin tabakalar halinde yoğun bir şekilde uygulanması gerekir. Hafif bir tabaka sürmeniz arzu ettiğiniz etki için yeterli olmayabilir.
  • Leke, morluk, akne gibi ayrıca kapatma ihtiyacı duyduğunuz bölgelerde yüksek kapatıcı özelliğine sahip ürünler kullanmalısınız. Işıltısız olması gereken pudrayı, boyun, kulak ve dekolte bölgesine de uygulamaya özen göstermelisiniz.
  • Ten renginize uygun allık tercih ederek bunu dengeli bir şekilde uygularsanız dudakları öne çıkarmakta etkili olduğunu görürsünüz.

  • Ruj rengini seçerken, göz makyajının renklerine göre seçim yapmalısınız. Örneğin, koyu tonlarda yapılmış göz makyajını açık tonlarda bir ruj tamamlamalıdır.

  • Şayet kaş kalemi kullanacaksanız, yine doğal tonlarda bir renk seçimi yaptıktan sonra hafif darbelerle kaşınızın uzama yönünü takip ederek uygulama yapabilirsiniz. İşleminize kaşların iç bölümünden başlayabilir ve ardından ortada kavis kısmına doğru daha yoğun bir renk kullanabilirsiniz.

    Siz de porselen makyaj konusunda bu noktalara dikkat ederek arzu ettiğiniz mükemmel görünüme ulaşabilir ve şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.


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