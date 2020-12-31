Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Tüm gözleri üzerinizde hissettiğiniz şık etkinliklerde, kamera karşısında bulunduğunuz anlarda ve kimi zaman günlük hayatta da mükemmel görünüm için tercih edebileceğiniz porselen makyajı adını porselen bebeklerden alır. Çünkü benimsenen yöntem ve ürünlerle yapılan bu yoğun makyaj sonucunda tıpkı porselen bebek gibi bir görünüme kavuşursunuz. Bu etkiyi sağlayabilmek için de son derece güçlü kapatıcı özelliğe sahip ürünler kullanılır. Böylece, akne, sivilce veya lekeler gibi cilt problemleri profesyonel bir şekilde gizlenir
Bu uygulama, son derece incelikli bir şekilde kusurların gizlenmesi ve göz alıcı özelliklerin öne çıkarılması bakımından adeta bir makyaj sanatıdır. Porselen makyaj, kullanılan kuvvetli ürünlerin etkisiyle kalıcıdır ve arzu ettiğiniz harika görünümü uzu süre korur. Özellikle akne veya leke gibi cilt problemlerinden muzdarip kullanıcılar tarafından tercih edilir. Fakat, büyüleyici görünüme sahip olmak isteyen herkes bu uygulamadan yararlanabilir.
Bu kadar etkili bir çözüm sunan porselen makyaj nasıl yapılır, diye merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle, yüzdeki tüyler giderilerek uygulamaya başlanır. Bunun ardından, derinlemesine bir cilt temizliği yapılır. Daha sonra, gözenekleri küçültmek ve pürüzleri gidermek amacıyla baz sürülür. Bundan sonra ten rengine uygun fondöten ile kapatıcı seçimi yapılır ve ürünler yoğun olarak cilde uygulanır. Göz altı morluklarının giderilmesi için kapatıcı özelliği yüksek ürünler tercih edilir. Bu ürünlerin uygulanmasıyla ciltte doğal bir görünüm elde edilir. Bundan sonra pudra kullanımına sıra gelir. Bunun amacı, fondötenin çizgilerde yoğunlaşmasını önlemek ve makyajın kalıcılığını sağlamaktır. Kullanılan pudranın mat tonlarda tercih edilmesi önem taşır. Ayrıca, pudranın sadece yüzle sınırlı kalmayıp kulaklar, boyun ve dekolte bölgesine de uygulanması önerilir. Gözlerde far, kirpiklerde ise maskara uygulanarak gözler öne çıkarılır. Takma kirpikler de bu aşamada tercih edilebilir. Gözlerin yanı sıra, dudaklar da öne çıkarılmak istenen bölgeler arasındadır. Bunun için ten rengiyle uyumlu allık seçimi yapılır ve dengeli bir şekilde sürülür. Doğru ruj seçimi de yapıldıktan sonra uygulanır ve yüz spreyi sıkılarak işlem tamamlanır.
Porselen makyajın en önemli özelliği gözeneklerin tamamen gizlenmesi ve lekesiz, pürüzsüz ve düz bir cilt görünümü elde edilmesidir. Kullanılan porselen makyaj malzemeleri de bu etkiyi yaratmaya uygun olmalıdır. Tercih edilen kozmetiklerde öne çıkan en kritik ürünler ise baz ile fondötendir. Makyajın altyapısı bunlarla oluşturulduktan sonra diğer ürünlerle tamamlama sağlanır. Ardından, sırasıyla pudra ve allık kullanılır. Far, rimel, arzu edilirse kalem ve takma kirpiklerle göz makyajı detaylandırılır. Dudaklar önemli olduğundan vurgu için ruj da uygulamanın olmazsa olmazıdır. İşlem bittiğinde sabitleyici olarak yüz spreyi sıkılır. Kimi güzellik merkezlerinde, porselen makyaj seti kullanıldığını görebilirsiniz. Porselen makyaj ürünleri bunlarla sınırlı değildir elbette. Makyajın amacı ve cilt tipinin ihtiyaçlarına göre nemlendirici yüz kremleri, aydınlatıcı göz çevresi kremleri, renkli nemlendiriciler, kapatıcı kremler ve kaş kalemleri de kullanılarak çarpıcı bir güzelliğe kavuşmak mümkün olur.
Öncelikle bunun profesyonel bir uygulama olduğunu belirtmek gerekir. Başarılı olması için cilt ve yüz tipinin ihtiyaçları gözetilmelidir. Arzu edilen görünüme en uygun malzemeler ve ideal dokunuşlarla adeta bir sanat eseri elde edilir. Bu bakımdan bir güzellik uzmanı tarafından yapılması önerilir. Diğer yandan, evinizde de porselen makyaj yapmanız mümkündür. Ne şekilde yapılırsa yapılsın porselen makyaj yapımı için aşağıdaki önerileri dikkate almanın çok faydasını görürsünüz.
Makyaj öncesinde:
Makyaj sırasında:
Ruj rengini seçerken, göz makyajının renklerine göre seçim yapmalısınız. Örneğin, koyu tonlarda yapılmış göz makyajını açık tonlarda bir ruj tamamlamalıdır.
Şayet kaş kalemi kullanacaksanız, yine doğal tonlarda bir renk seçimi yaptıktan sonra hafif darbelerle kaşınızın uzama yönünü takip ederek uygulama yapabilirsiniz. İşleminize kaşların iç bölümünden başlayabilir ve ardından ortada kavis kısmına doğru daha yoğun bir renk kullanabilirsiniz.
Siz de porselen makyaj konusunda bu noktalara dikkat ederek arzu ettiğiniz mükemmel görünüme ulaşabilir ve şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.
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