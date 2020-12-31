Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Tüm gözleri üzerinizde hissettiğiniz şık etkinliklerde, kamera karşısında bulunduğunuz anlarda ve kimi zaman günlük hayatta da mükemmel görünüm için tercih edebileceğiniz porselen makyajı adını porselen bebeklerden alır. Çünkü benimsenen yöntem ve ürünlerle yapılan bu yoğun makyaj sonucunda tıpkı porselen bebek gibi bir görünüme kavuşursunuz. Bu etkiyi sağlayabilmek için de son derece güçlü kapatıcı özelliğe sahip ürünler kullanılır. Böylece, akne, sivilce veya lekeler gibi cilt problemleri profesyonel bir şekilde gizlenir

Tüm Yönleriyle Porselen Makyaj

Bu uygulama, son derece incelikli bir şekilde kusurların gizlenmesi ve göz alıcı özelliklerin öne çıkarılması bakımından adeta bir makyaj sanatıdır. Porselen makyaj, kullanılan kuvvetli ürünlerin etkisiyle kalıcıdır ve arzu ettiğiniz harika görünümü uzu süre korur. Özellikle akne veya leke gibi cilt problemlerinden muzdarip kullanıcılar tarafından tercih edilir. Fakat, büyüleyici görünüme sahip olmak isteyen herkes bu uygulamadan yararlanabilir.

Porselen Makyaj Uygulaması

Bu kadar etkili bir çözüm sunan porselen makyaj nasıl yapılır, diye merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle, yüzdeki tüyler giderilerek uygulamaya başlanır. Bunun ardından, derinlemesine bir cilt temizliği yapılır. Daha sonra, gözenekleri küçültmek ve pürüzleri gidermek amacıyla baz sürülür. Bundan sonra ten rengine uygun fondöten ile kapatıcı seçimi yapılır ve ürünler yoğun olarak cilde uygulanır. Göz altı morluklarının giderilmesi için kapatıcı özelliği yüksek ürünler tercih edilir. Bu ürünlerin uygulanmasıyla ciltte doğal bir görünüm elde edilir. Bundan sonra pudra kullanımına sıra gelir. Bunun amacı, fondötenin çizgilerde yoğunlaşmasını önlemek ve makyajın kalıcılığını sağlamaktır. Kullanılan pudranın mat tonlarda tercih edilmesi önem taşır. Ayrıca, pudranın sadece yüzle sınırlı kalmayıp kulaklar, boyun ve dekolte bölgesine de uygulanması önerilir. Gözlerde far, kirpiklerde ise maskara uygulanarak gözler öne çıkarılır. Takma kirpikler de bu aşamada tercih edilebilir. Gözlerin yanı sıra, dudaklar da öne çıkarılmak istenen bölgeler arasındadır. Bunun için ten rengiyle uyumlu allık seçimi yapılır ve dengeli bir şekilde sürülür. Doğru ruj seçimi de yapıldıktan sonra uygulanır ve yüz spreyi sıkılarak işlem tamamlanır.