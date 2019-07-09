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Porsiyon kontrolü yapılmayan yaz meyveleri kilo aldırıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BESLENME HABERLERİ  | 09.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin gelmesiyle birbirinden güzel meyveler de tezgahlarda yerini aldı. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenler ise meyveleri sofralarına taşıdı. Meyve tüketirken porsiyona dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Liv Hospital Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir, yaz meyvelerinin faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Porsiyon kontrolü yapılmayan yaz meyveleri kilo aldırıyor

Meyvelerin temel lif kaynağı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir, meyvelerin aynı zamanda vitamin ile minerallerin de ana kaynaklarını oluşturduğunu kaydetti. Öte yandan Özdemir, bu meyvelerin bağırsakların çalışmasını sağladıklarının ve sağlıklı bir flora için temel kaynakları oluşturduklarının da altını çizdi.

GLİSEMİK YÜKÜ FAZLA MEYVELER KARBONHİDRAT İSTEĞİNİ ARTIRIYOR

Özellikle yaz meyvelerinin, kan şekerini biraz daha yükselttiğini söyleyen Özdemir, “Glisemik yük dediğimiz karbonhidrat oranıyla kan şekerini en çok etkileyen kaynaklar. Glisemik yükü en yüksek meyveler ise kavun, karpuz, incir gibi özellikle yaz meyveleri. Bunun dışında muz, dut ve mürdüm eriği gibi meyveler de kan şekerini bir tık daha yükseltiyor” diye konuştu.
Glisemik yükü yüksek olan meyvelerin bir sonraki öğünde karbonhidrat isteğini arttırdığı bilgisini veren Özdemir, bunun da daha fazla kilo almaya yol açtığını belirterek, “Meyve ‘früktoz’ denilen meyve şekeri içeriyor. Yani bir şeker türevi. Bu da kan şekerinin bozulmasına neden olduğu için, karbonhidrat isteğini tetikliyor ve doğal olarak kilo artışına neden oluyor” şeklinde konuştu.

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AVUÇ İÇİ KADAR MEYVE

Özellikle diyabet ve kalp hastalarının, meyveleri kontrollü şekilde tüketmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, meyve tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kişinin kilosuna ve sağlık durumuna göre gün içerisinde 3 ile 5 porsiyon arası meyve tüketebileceğine dikkat çeken Özdemir, “Kalp hastalarının günde 3 ile 4 porsiyonla sınırlandırmasını öneriyoruz. Bir porsiyondan kastettiğimiz ise bir avcumuzun içi kadar meyve” şeklinde konuştu.

MEYVEYİ ÖĞÜNDEN 2 BUÇUK SAAT SONRA TÜKETİN

Meyvelerin öğün aralarında tüketilmesini istediklerini söyleyen Özdemir, öğünden yaklaşık 2 buçuk saat sonra bir porsiyon meyve tüketilebileceğini belirtti. Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun bir porsiyonda 200 gramı geçmemesi gerektiğini açıklayan Özdemir, küçük boy çileğin 12 adet, böğürtlen ve frambuaz gibi meyvelerin de bir çay bardağı olacak şekilde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Meyve porsiyon kontrolü sağlanmadığında hızlı kilo artışı ve şeker dengesinin bozulmasına neden olduğunu bir kez daha hatırlatan Özdemir, “Bu meyvedir, sudur hiçbir şekilde kilo yapmaz gibi bir mantık yanlış” uyarısında bulundu.

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MEYVENİN YANINDA SÜT TÜKETİN

Aynı zamanda Özdemir, ara öğünleri planlarken meyvelerin yanına süt ve yoğurt gibi protein yönüyle zengin kaynaklar eklemeye çalıştıklarının altını çizerek, süt ve yoğurt grubunun kan şekerini dengelediğini söyledi. Özdemir bu yöntemin kan şekerini dengelemenin yanında kilo kaybını da hızlandırdığına dikkat çekerek, özellikle kabuklu meyve tüketiminin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yaz meyvesi tüketim meyve

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