Porsiyon kontrolü yapılmayan yaz meyveleri kilo aldırıyor

Meyvelerin temel lif kaynağı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Özdemir, meyvelerin aynı zamanda vitamin ile minerallerin de ana kaynaklarını oluşturduğunu kaydetti. Öte yandan Özdemir, bu meyvelerin bağırsakların çalışmasını sağladıklarının ve sağlıklı bir flora için temel kaynakları oluşturduklarının da altını çizdi.

GLİSEMİK YÜKÜ FAZLA MEYVELER KARBONHİDRAT İSTEĞİNİ ARTIRIYOR

Özellikle yaz meyvelerinin, kan şekerini biraz daha yükselttiğini söyleyen Özdemir, “Glisemik yük dediğimiz karbonhidrat oranıyla kan şekerini en çok etkileyen kaynaklar. Glisemik yükü en yüksek meyveler ise kavun, karpuz, incir gibi özellikle yaz meyveleri. Bunun dışında muz, dut ve mürdüm eriği gibi meyveler de kan şekerini bir tık daha yükseltiyor” diye konuştu.

Glisemik yükü yüksek olan meyvelerin bir sonraki öğünde karbonhidrat isteğini arttırdığı bilgisini veren Özdemir, bunun da daha fazla kilo almaya yol açtığını belirterek, “Meyve ‘früktoz’ denilen meyve şekeri içeriyor. Yani bir şeker türevi. Bu da kan şekerinin bozulmasına neden olduğu için, karbonhidrat isteğini tetikliyor ve doğal olarak kilo artışına neden oluyor” şeklinde konuştu.