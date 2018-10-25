Portakal kabuğu görünümünden kurtulmak artık çok kolay

Selülit problemi dört mesvsim gündemini koruyor. Selülit hormonel ve kalıtımsal nedenlerinin yanı sıra dolaşım bozukluğuna da bağlıdır. Yağ, tuz, şeker ve asitli gıdalar selülite zemin hazırlıyor. Dokularda biriken yağ, su ve tuz molekülleri organizma tarafından kullanılmadığında vücudun çeşitli bölgelerine yerleşiyor. Yani cildin destek dokusu zayıfladığında ve hasarlandığında yağlar cildin orta tabakasına doğru hareket ederek selülit oluşuyor. Bu da portakal den-en görüntüye yol açıyor. Şişman veya zayıf kadınlar eşit oranda etkilenirler ve genelde yüzde doksanında selülit görülür.



Eğer selülitlerinizden kurtulmak istiyorsanız, sadece kilo vermekle selülitlerinizden kurtulamazsınız. Çünkü selülit oluşumuna yol açan sorunları gidermelisiniz. Dolaşım bozukluğunu düzenlemek, ödem atmak, yağ hücrelerini küçültüp gidermek ve dokuların sıkılığını arttırmanız gerekiyor. Tabii ki kişinin kendi başına mücadele ederek selülitleri gidermesi ve kurtulması zordur.

Bu nedenle profesyonel yöntem ve uzman yardımıyla vücudunuzu selülitlerden arındırabilirsiniz.