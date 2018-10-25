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Portakal kabuğu görünümünden kurtulmak artık çok kolay

Nesrin Sürer Nesrin Sürer
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 25.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Kozmetisyen Nesrin Sürer, kadınların büyük derdi olan selülit ve onun çözümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Portakal kabuğu görünümünden kurtulmak artık çok kolay

Selülit problemi dört mesvsim gündemini koruyor. Selülit hormonel ve kalıtımsal nedenlerinin yanı sıra dolaşım bozukluğuna da bağlıdır. Yağ, tuz, şeker ve asitli gıdalar selülite zemin hazırlıyor. Dokularda biriken yağ, su ve tuz molekülleri organizma tarafından kullanılmadığında vücudun çeşitli bölgelerine yerleşiyor. Yani cildin destek dokusu zayıfladığında ve hasarlandığında yağlar cildin orta tabakasına doğru hareket ederek selülit oluşuyor. Bu da portakal den-en görüntüye yol açıyor. Şişman veya zayıf kadınlar eşit oranda etkilenirler ve genelde yüzde doksanında selülit görülür.


Eğer selülitlerinizden kurtulmak istiyorsanız, sadece kilo vermekle selülitlerinizden kurtulamazsınız. Çünkü selülit oluşumuna yol açan sorunları gidermelisiniz. Dolaşım bozukluğunu düzenlemek, ödem atmak, yağ hücrelerini küçültüp gidermek ve dokuların sıkılığını arttırmanız gerekiyor. Tabii ki kişinin kendi başına mücadele ederek selülitleri gidermesi ve kurtulması zordur.
Bu nedenle profesyonel yöntem ve uzman yardımıyla vücudunuzu selülitlerden arındırabilirsiniz.

Selülitlerin giderilmesini sağlayan sıcak ve soğuk etkili “ Bio Heating Mask ”

Bio Heating Mask, yöntemiyle selülit sorunu kısa sürede çözülüyor. Yağların dağılımına ve selülitin yoğunlaştığı bölgelere “ Ultrashall ” cihazla masaj uygulanıyor. Böylelikle metabolizma hızlandırılarak vücuttaki fazla yağların yakılması sağlanıyor. Ardından “Hyaluronic Forte Serum” selülitli bölgelere yediriliyor. Sonra “ Bio Heating Mask ” kalça ve bacaklara eşit olarak sürülüyor.

İçeriğinde tabii mineraller bulunan maskenin ısısı “0”dereceden “42” dereceye kadar yükseliyor. Oluşan ısı ile etken maddelerin cildin alt katmanlarına nüfuz ederek metabolizmanın çalışması hızlanıyor. Metabolizma selülitleri atarken bağ dokuları sıkışıyor. Lenf sistemi harekete geçiyor ve selülitli bölgelere yeterli dolaşım sağlıyor. Maskenin ısınma ve soğuma süresi sonucunda vücut şeklini alan maske tulum gibi çıkarılıyor. “Bio Heating Mask, kalça, bacakları sıkılaştırıyor ve selülitlerin düzelmesini sağlıyor.

Selülitle mücadele de dikkat edilcek kurallar

Mutlaka günde iki litre su içmek, kahve ve kola dan kaçınmak, yağlı, tuzlu, şekerli yiyecekler ve kızart-malardan uzak durmak, temiz havada yürüyüş yapmak.

Sağlıklı ve Güzellik dolu günler dileği ile,

Nesrin Sürer
İnt. Dipl. Kozmetisyen
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