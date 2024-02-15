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Portakalın faydaları nelerdir? Portakal neye iyi gelir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.02.2024 19:16 | Son Güncelleme:
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Hem mineral hem de vitamin yönünden zengin olan birçok meyve türü bulunmaktadır. Portakal da bu meyve türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Rutaceae ailesine mensup olan bu meyve, aynı zamanda narenciye sınıfına dâhil olmaktadır. Portakal bünyesinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra antioksidan açısından da zengin bir meyve olduğundan çok sayıda faydası vardır. Peki, portakalın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Portakalın faydaları nelerdir? Portakal neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Portakalın faydaları nelerdir?
  • Portakal neye iyi gelir?
  • Günde kaç tane portakal yemeliyiz?
  • Portakal kanı temizler mi?
  • Gece yatarken portakal yenir mi?

Portakal meyvesinin farklı çeşitleri mevcuttur. Portakal, sedef otugiller ailesinde bulunan narenciye çeşitleri arasındadır. Portakal tek başına tüketilebilen bir meyve olduğu gibi kek veya kurabiye gibi tatlı yapımlarında da kullanımı çok yaygındır. Ayrıca suyu çıkartılarak içilebilen meyvelerden de biridir. Portakalın düzenli olarak tüketildiğinde sağlık yönünden de çok fazla yararı vardır.

Portakalın faydaları nelerdir?

Portakal meyvesi tam bir vitamin deposu olarak bilinen meyvelerden biridir. İçerisinde bol miktarda C vitamini barındıran bu meyve aynı zamanda yüksek lif oranına sahiptir. Magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi mineraller açısından da zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirmede de oldukça etkilidir. C vitamininin yanı sıra B ve A vitamini de içerisinde bulunmaktadır. Lif oranı yüksek olduğundan özellikle kilo vermede etkili bir meyve olarak bilinmektedir. Genel olarak portakalın faydaları ise şöyledir:

  • Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda görülen semptomların hafifletilmesinde etkilidir.
  • Kansere karşı koruyucu niteliği vardır.
  • Kalp rahatsızlıklarına yakalanmayı engeller.
  • Demir emilimini artırma özelliği bulunan bu meyve aynı zamanda anemi hastalığını önlemektedir.
  • Cildin daha sağlıklı ve daha parlak görünmesinde etkin bir rolü vardır.
  • Vücudun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri karşılar.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • Alzheimer, diyabet gibi rahatsızlıklarda inflamasyonu azaltma etkisi mevcuttur.
  • Böbrek sağlığını korur ve böbreklerde meydana gelen taş oluşumunu engeller.
  • Hücreleri korumada etkili olmakla birlikte sindirim sistemini düzenleyici etkileri de vardır.

Portakal neye iyi gelir?

Portakal birçok kişinin severek tükettiği meyveler arasında yer almaktadır. Vitamin ve mineral yönünden zengin bir içeriğine sahip olan bu meyvenin özellikle taze tüketilmesi sağladığı faydalardan yararlanılması açısından oldukça önemlidir. Bu noktada portakal ne işe yarar konusu karşımıza çıkabilir. Portakal meyvesi taze olarak tüketilebileceği gibi suyu sıkılarak da tüketilebilen bir meyve çeşididir. Suyu sıkılarak içildiğinde günlük gereksinim olarak görülen C vitamini karşılamada oldukça etkilidir.

Portakalın suyunun yanı sıra kuru formda da tüketimi epey yaygındır. Kolesterol seviyelerinin dengelenmesinde de etkili olan bu meyve, bağışıklığı kuvvetlendirerek nezle, grip gibi hastalıklara yakalanma riskini de en aza indirir. Ayrıca yüksek miktarda antioksidan içerdiği için göz sağlığını korumada da etkilidir. Portakal faydaları açısından oldukça zengin bir meyve türü olduğundan birçok kişi tarafından da severek tüketilir.

Günde kaç tane portakal yemeliyiz?

Portakal meyvesi C vitamini yönünden çok zengin bir meyve çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok insanda özellikle C vitamini eksikliği sıklıkla görülmektedir. Bu vitamin eksikliğinin giderilmesinde portakal önemli bir role sahiptir. Ayrıca portakal hangi hastalığa iyi gelir konusunu da ele almak gerekebilir. Bu meyve, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltmakta etkili olmakla birlikte sindirim sistemini düzenleyici bir etkiye sahiptir. Böbrek taşı oluşumunu da önleme özelliği bulunan bu meyve aynı zamanda iltihap oluşumunu da en aza indirmektedir. Portakalın sağladığı yararlardan faydalanmak için gün içerisinde iki portakal tüketilmesi önemlidir.

Portakal kanı temizler mi?

Yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü gibi durumlarda tercih edilen portakal, içerdiği vitaminlerden kaynaklı tüketen kişilere enerji verir. Ayrıca vücut içerisinde biriken zararlı toksinleri vücuttan atma özelliği bulunan bu meyve kanı da temizleme özelliğine sahiptir. Doğal bir şeker niteliği taşıyan bu meyveyi çok fazla tüketmek doğru değildir. Özellikle şeker rahatsızlığı olanların, herhangi bir kan sulandırıcı ilaç, tansiyon veya kolesterol ilacı kullananların, bu meyveyi tüketirken tükettikleri miktara dikkat etmesinde fayda vardır. Bu yüzden herhangi bir rahatsızlığı ya da ilaç kullanan kişilerin bu meyveyi yemeden önce uzman bir hekim görüşü alması büyük önem taşımaktadır

Gece yatarken portakal yenir mi?

Portakal meyvesi, vitaminler yönünden zengin bir meyve türü olduğundan birçok rahatsızlığın giderilmesinde faydalı olmaktadır. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri olan bu meyve reflü, gastrit gibi mide sorunları olanlar tarafından dikkatli tüketilmelidir. Özellikle bu meyvenin gece yatmadan önce tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Portakal asit içeriği yüksek olan meyvelerden biri olarak bilinir. Bu yüzden mideyle ilgili problemi olan bireyler gece yatmadan önce bu meyveyi tüketirse hazımsızlık, şişkinlik, mide yanması ve mide ekşimesi gibi sorunlarla karşılaşabilir.

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