HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı

Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı

17.08.2020 19:44 | Son Güncelleme

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve'deki bir plajda kanoları alabora olan iki kadının kurtarılmasına yardım etti.

Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve'deki bir plajda kanoları alabora olan iki kadının, kurtarılmasına yardım etti.

71 yaşındaki Cumhurbaşkanı, Cumartesi günü yaşanan olayda kanolarının ters dönmesiyle suda zorluk yaşayan kadınlara yardımcı olmak için yüzerken görüntülendi.

De Sousa daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların komşu plajdan akıntıyla sürüklendiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı De Sousa, bölge turizmini canlandırmak için şu anda Algarve'de tatilde.

Portekiz ekonomisi, koronavirüs salgınından darbe yiyen turizm sektörüne büyük ölçüde bağımlı.

Cumhurbaşkanı, Praia do Alvor plajında gazetecilere konuştuktan kısa bir süre sonra, denizde zor durumda kalan kadınları fark etti.

De Sousa'nın yüzüp, kadınlara yardım ettiği anlar görüntülendi. De Sousa ulaştığında, bir başka adam ve jet ski kullanan bir kişi daha kadınların yanındaydı.

Jet Ski kullanan adam, kanoyu sahile çekmeyi başardı.

Portekiz hâlâ, İngiltere hükümetinin karantina kısıtlamalarından muaf ülkeler listesinde değil.

Ülkeyi her yıl yaklaşık 3 milyon İngiliz turist ziyaret ediyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Bilim insanları: Koronavirüs 2012’de ortaya çıktıBilim insanları: Koronavirüs 2012’de ortaya çıktı
2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış
Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
İdlib'de Türk devriyesine saldırı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
HDP’den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Dikkat çeken sözler
HDP’den istifa edip AK Parti'ye geçtiler! Dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Diğer Haberler

Almanya'daki görüntüler George Floyd’u hatırlattı!
Almanya'daki görüntüler George Floyd’u hatırlattı!
Belarus Cumhurbaşkanı'ndan geri adım! Yeni seçimi kabul etti
Belarus Cumhurbaşkanı'ndan geri adım!
Bilim insanları: Koronavirüs 2012’de ortaya çıktı
Bilim insanları: Koronavirüs 2012’de ortaya çıktı
Trump: Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu
Trump: Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu
Çin’deki ‘üzgün kedi' sosyal medyada ilgi odağı oldu
Çin’deki ‘üzgün kedi' sosyal medyada ilgi odağı oldu
Çin’den flaş Covid-19 aşısı hamlesi
Çin’den flaş Covid-19 aşısı hamlesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.