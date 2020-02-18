Portekiz'den Venezuela'ya 'uçuş' tepkisi: Haksız ve düşmanca

Venezuela ile yaşadıkları krizle ilgili Portekiz basınına açıklama yapan Silva, "Bu, herkes ile konuşma ve dengeli olma karakterine sahip Portekiz için düşmanca bir eylem. Portekiz, Venezuelalıların içinde bulundukları insani ve siyasi krizin üstesinden gelmelerine yardım etmekten başka hiçbir şey yapmadı." dedi.

Venezuela hükümetinin TAP ile ilgili aldığı kararın "kabul edilebilir" olmadığını kaydeden Silva, olaya ilişkin objektif bir soruşturma açılmadığını, karara gerekçe olarak incelenebilir hiçbir delil sunulmadığını ve TAP'ın görüşüne başvurulmadığını aktardı.

TAP'ın Caracas'a düzenli uçuş yapan birkaç hava yolu şirketinden biri olduğunu ifade eden Silva, bu uçuşların askıya alınmasının "Venezuela halkına ve burada bulunan Portekiz toplumuna zarar vermek anlamına geldiğini" savundu.

Krizin çözümü için "Elimizdeki tüm diplomatik araçları kullanacağız." diyen Portekiz Dışişleri Bakanı, her iki ülkenin büyükelçileri aracılığıyla diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.