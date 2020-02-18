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Portekiz'den Venezuela'ya 'uçuş' tepkisi: Haksız ve düşmanca

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Venezuela hükümetinin, ülkesinin hava yolu şirketi TAP'ın uçuşlarını 90 gün boyunca askıya alma kararını "haksız ve düşmanca" olarak değerlendirdi.

Portekiz'den Venezuela'ya 'uçuş' tepkisi: Haksız ve düşmanca

Venezuela ile yaşadıkları krizle ilgili Portekiz basınına açıklama yapan Silva, "Bu, herkes ile konuşma ve dengeli olma karakterine sahip Portekiz için düşmanca bir eylem. Portekiz, Venezuelalıların içinde bulundukları insani ve siyasi krizin üstesinden gelmelerine yardım etmekten başka hiçbir şey yapmadı." dedi.

Venezuela hükümetinin TAP ile ilgili aldığı kararın "kabul edilebilir" olmadığını kaydeden Silva, olaya ilişkin objektif bir soruşturma açılmadığını, karara gerekçe olarak incelenebilir hiçbir delil sunulmadığını ve TAP'ın görüşüne başvurulmadığını aktardı.

TAP'ın Caracas'a düzenli uçuş yapan birkaç hava yolu şirketinden biri olduğunu ifade eden Silva, bu uçuşların askıya alınmasının "Venezuela halkına ve burada bulunan Portekiz toplumuna zarar vermek anlamına geldiğini" savundu.

Krizin çözümü için "Elimizdeki tüm diplomatik araçları kullanacağız." diyen Portekiz Dışişleri Bakanı, her iki ülkenin büyükelçileri aracılığıyla diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

YAŞANAN SÜREÇ

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) ülke dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçen ve ardından İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye giden Juan Guaido, 11 Şubat'ta Portekiz üzerinden Venezuela'ya dönmüştü.

Guaido ile aynı uçakta Venezuela’ya dönen amcası Juan Jose Marquez ise havalimanında gözaltına alınmıştı.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Marquez'in patlayıcı bulundurmaktan gözaltına alındığını öne sürerken, muhalifler ve Guaido ise olayın bir komplodan ibaret olduğunu savunmuştu.

TAP hava yolları iddiaları reddetmiş, uçakta patlayıcı bulundurulmasının imkansız olduğunu duyurmuştu.

Ancak Venezuela Ulaştırma Bakanlığı dün TAP'ın bu ülkeye uçuşlarının 90 gün boyunca askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Juan Guaido

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