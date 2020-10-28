Porto Riko’da yolcu uçağında ‘maske’ kavgası

ABD’nin New Jersey eyaletinden, Porto Riko’ya sefer yapan Spirit Havayolları’na ait yolcu uçağında maske kavgası çıktı. Porto Riko’nun başkenti San Juan’a iniş yapan yolcu uçağındaki bir kadının maske takmayı reddettiği ve diğer yolcularla kavga ettiği belirtildi.

"SALDIRGAN TAVIRLA OLAYI KIŞKIRTTI"

Kavga sırasında yaşanan arbede saniye saniye diğer yolcuların kameralarına yansıdı. Porto Riko polisinden yapılan açıklamada, maske takmayı reddeden Nyasy Veronique Payne adlı kadının, ‘saldırgan, düşmanca ve meydan okuyan tavırla olayı kışkırttığı’ ifade edildi.

Yerel medya, polis ekiplerinin kadını elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirdiğini, kadının geceyi hapiste geçirdiğini duyurdu. Payne’in kefaletinin 150 bin dolar olarak belirlendiği bildirildi. (DHA)





