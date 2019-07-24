HABER

Porto Riko Valisini protesto eden Ricky Martin’e Jennifer Lopez’den destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello’nun istifasının istendiği protestolara katılan sanatçı Ricky Martin’e bir destek de Jennifer Lopez’den geldi.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello’nun istifasının istendiği protestolara katılan sanatçı Ricky Martin’e bir destek de Jennifer Lopez’den geldi. Lopez, dün akşam Orlando’da verdiği konserde Porto Riko halkına seslenerek, “Orada neler olduğunu dünyaya gösteren bir ses olduğu için Ricky Martin’e teşekkür etmek istiyorum. Güçlüyüz. Bunun üstesinden geleceğiz” dedi.
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello’nun hakkındaki federal yolsuzluk suçlamaları ve yakın çevresi ile arasındaki mesajlaşmaların basına sızması büyük çaplı protestoların fitilini ateşlemişti. Binlerce kişi, hakkında rüşvet tartışmaları çıkan Vali Ricardo Rossello’nun istifası için dün sokaklara dökülmüştü. Valinin hedef aldığı kişilerden biri olan Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de protestolara katılarak yetkilileri valinin görevden alınma sürecini başlatmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden, “Halkın gücünü hissetmek istiyorum” dedi. Ricky Martin’e bir destek de ünlü sanatçı Jennifer Lopez’den geldi. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde konser veren Lopez, Porto Riko’da yaşananlara sessiz kalmadı. Konserinde sevenlerine, “Burada Latin ABD’li, Porto Rikolu var mı” diye seslenen Lopez, Porto Riko halkına sevgilerini gönderdi.
“Yarın, daha iyi bir gelecek için mücadele ediyoruz” diyen Lopez, “Bu gece Porto Riko halkıylayız ve her zaman yanlarındayız. Orada neler olduğunu dünyaya gösteren bir ses olduğu için Ricky Martin’e teşekkür etmek istiyorum. Güçlüyüz. Bunun üstesinden geleceğiz. Sizi seviyorum” ifadelerini kullandı. Jennifer Lopez bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma Ricky Martin de teşekkür etti.
Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin ise paylaşımında, “Çok teşekkür ederim. Hep birlikteyiz. Porto Riko hiç olmadığı kadar parlıyor” ifadelerini kullandı.

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzduKaramollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu
Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştüKalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye İpek Elif Atayman'ı atadı (İpek Elif Atayman kimdir?)

İBB'de yeni atama! İşte o isim...

Süleyman Soylu: Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.