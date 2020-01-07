HABER
  4. Porto Riko’yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi

Porto Riko’yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

Porto Riko’yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.Karayip adası Porto Riko’da 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Porto Riko’yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.
Karayip adası Porto Riko’da 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Acil durum bildiriminin mali yardımı kolaylaştıracağını dile getiren Vali Vazquez, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile temas halinde olduklarını söyledi. En az 1 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası adada bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı evlerde de büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, en az 346 kişinin evsiz kaldığını açıkladı.
Öte yandan Porto Riko’da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ise 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiasıKadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası
Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasındaDenizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.