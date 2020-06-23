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  4. Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, göbek bağı mandal ile bağlanıp, poşet içinde otobüs durağına bırakılan 2 günlük bebek, 5 günlük tedavisinin ardından sevgi evine yerleştirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bebeğe, 'Melek İnci' adı verildi.

Poşet içinde bulunan kız bebeğe 'Melek İnci' adı verildi

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağında, geçen perşembe günü, poşet içinde bank üzerine bırakılan bebek bulundu. Göbek bağı mandalla bağlı halde bırakılan ve 2 günlük olduğu saptanan kız bebek, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hemşirelerin baktığı bebek, 5 günlük tedavisinin ardından sevgi evine yerleştirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Hemşirelerin ’Melek İnci' ismini koyduğu bebeğin soyadı ise 'Mutlu' oldu.

Jandarma ekiplerinin bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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(DHA)

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