Post Bariatrik ameliyatlarıyla yeni bir sen

Post Bariatrik Cerrahide hastanın ne zaman ameliyat edileceğine karar verilmesi, hasta odaklı değişen BODY LİFT prosedürlerinden uygun olanın seçilmesi, hastanın en doğru biçimde bilgilendirilmesi, en uygun yöntemin seçilerek kontrollü bir şekilde hastanın ameliyata hazırlanması ve hasta için son nokta olacak kritik öneme sahip zayıflama ile biten serüvenin beğenilen bir estetikle taçlandırılması gerekiyor. Tüm Deformiteler Gideriliyor Bariatrik cerrahi sonrası hastalarda ilk bir buçuk sene içerisinde hızlı kilo vermeye bağlı gelişen metabolik denge bozukları gideriliyor. Bu kritik sürenin literatürde hastalar için estetik operasyonunun başlangıç tarihi olarak belirlenir. Bu aşamaya gelmiş takipte olan hastalar değerlendirmeye alınarak operasyon için uygun vücut kitle indeksine ulaşıp ulaşmadığı ve metabolik durumu değerlendirilir. Ana hedef hastayı genel anesteziye bağlı risklerden koruyarak, olası en iyi sonucu hastaya verebilmektir. Erken ameliyat olmak isteyen hastalar doktor tarafından doğru yönlendirilmelidir.

Vücutta gelişen deformiteler özellikle karın bölgesinde dikey ve yatay hat boyunca, bel ve popo bölgesinde, bacaklarda, meme bölgesinde, kollarda, sırtta, yüzde ve boyunda meydana geliyor. Tüm bu alandaki sarkmalar belirlenerek, olası operasyon planları hakkında hastanın bilgilendirilmesi gerekiyor. Aşamaların hangi kombine alanlar hakkında olacağı konusunda operasyonun yönü belirlenmelidir. Hastanın özellikle önemli bulduğu rahatsızlıkları göz önünde tutacak şekilde yapılan kombine operasyonlarla aşamalı olarak tüm deformitelerin giderilmesine yardımcı olunabilecektir. Hastaya Özel Planlanıyor Post bariatrik ameliyatların ilk ayağı deri sarkmasının en çok olduğu kısım olan karın germe ameliyatıdır. Bu ameliyatta fazla olan deri çıkarılır ve gerekirse karın adalelerinde olan gevşeklikler içeriden yapılan müdahaleler ile giderilir. Karın germe sıklıkla kesi 360 derece çepeçevre devam edecek şekilde bel ve popo germe ile kombine edilmektedir. Böylece sarkmaların en fazla olduğu kısımlar izler iç çamaşırı içerisinde kalacak şekilde tedavi edilmiş olacaktır.

Meme Operasyonu Memelerdeki sarkma ve dolgunluktaki azalmaya yönelik bozukları gidermek için klasik meme küçültme ve germe teknikleri kullanılabilir. Bunun dışında zaman zaman meme dolgunlaştırma hedefini de karşılayacak şekilde silikon implant kullanımını da içeren Post Bariatrik meme şekillendirme operasyonları her hastaya özel şekilde planlanmalıdır. Meme dekolte bölgesinde dolgunluk sağlanarak, memenin doğal yapısı bozulmadan meme başlarının dik hale getirilmesini sağlıyor. Estetik meme ameliyatının tamamlanmasından sonra hasta bir gün müşahede altında kaldıktan sonra taburcu ediliyor. Kol germe ameliyatından sonra ise kol bölgesindeki sarkma ve fazlalık olan deri ile yağlı doku çıkarılıp uzaklaştırılıyor. Operasyon bölgesindeki ameliyat izi, kolun iç yüzeyinde kalacak şekilde gizleniyor. Aynı Seansta Birden Çok Deformite Gideriliyor Kol germe operasyonları genel olarak meme operasyonları ile kombine olarak yapılabiliyor. Kol germe ameliyatı sonrası kol germe kol korselerinin kullanılması oldukça önemlidir. Sırt germe ise, sırtta sutyen hattında gizli kalacak şekilde yapılan bir kesi ile sağlanabiliyor. Sırt liftinginin meme operasyonu ile kombine edilerek upper body lift (üst vücut germe) yapılması ile aynı seansta birden çok deformitenin tedavisi yapılabiliyor.