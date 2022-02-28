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Postmodern darbe ne demek? 28 Şubat 1997 darbesine neden postmodern darbe deniliyor?

28.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Postmodern darbe kavramı 28 Şubat Pazartesi günü yani bugün en çok aratılan kelimelerden biri oldu. Türkiye, siyasi tarihi açısından pek çok darbeye ve siyasi olaylara ev sahipliği yapmış bir ülkedir. 28 Şubat süreci bilindiği gibi postmodern darbe olarak adlandırıldı. Vatandaşlar postmoden darbenin ne anlama geldiğini ve 28 Şubat 1997 darbesine neden postmodern darbe denildiğini merak ediyor.

Postmodern darbe ne demek? 28 Şubat 1997 darbesine neden postmodern darbe deniliyor?

Postmodern darbe sürecini hatırlayanlarınız belki vardır. Postmodern darbe, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. 28 Şubat süreci tarihe postmodern darbe olarak geçti. O dönemi yaşamamış ve bilmeyenler için 28 Şubat sürecini ve bu sürece neden postmodern darbe denildiğini bilmek istiyor. İşte merak edilen postmodern darbeye dair detaylar...

POSTMODERN DARBE NE DEMEKTİR?

Türk siyasi tarihinde askerin yönetime direk olarak el koymayıp medya aracılığıyla hükümeti istifaya zorlanma olayına postmodern darbe denilmektedir. Bu kavram Türkiye'de ordunun siyasi hükümete yapılacakları ve yapılmayacakları eylemleri söylemesidir. Yani kısaca anlatırsak, demokratik olmayan bir kurumun demokrasinin işleyişine, ilerleyişine müdahalesini anlatmak için kullanılmaktadır.

28 ŞUBAT 1997 DARBESİNE NEDEN POSTMODERN DARBE DENİLİYOR?

28 Şubat 1997 darbesine neden postmodern darbe denildiği geniş bir kesim tarafından merak ediliyor. 28 Şubat 1997 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan ve 28 Şubat Kararları diye bilinen kararlar ile gelişen olaylar neticesinde Radikal yazarı Türker Alkan'ın 28 Şubat 1997 darbesini 13 Haziran 1997 tarihli ve "Postmodern bir askeri müdahale" başlıklı yazısında bu şekilde tanımlamasıyla gündeme girmiştir ve gazeteci Cengiz Çandar'ın etkisiyle yabancı basında bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

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