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"Postmodern darbe"nin 22. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 19:57 | Son Güncelleme

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin gençlik çalışması olan Genç Hareket, 28 Şubat'ın yıl dönümünde, "Darbeler bitmedi, kıtalar geziyor" mottosuyla başta Mısır ve Venezuela'daki olmak üzere darbe süreçlerini protesto etti

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin gençlik çalışması olan Genç Hareket üyelerince, 28 Şubat post modern darbesinin 22. yılında darbe süreçleri protesto edildi.

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Genç Hareket üyeleri, "Darbeler bitmedi, kıtalar geziyor" mottosuyla başta Mısır’da ve Venezuela’daki olmak üzere tüm dünyadaki darbe süreçlerine tepki gösterdi.

"Zalimler için yaşasın cehennem", "28 Şubat'ı unutma, unutturma" ve "28 Şubat tutsaklarına özgürlük" yazılı dövizler taşıyan Genç Hareket üyeleri, "Kahrolsun Amerika emperyalizmi" ve "Kahrolsun darbeler, yaşasın özgürlük" sloganları attı.

Genç Hareket Başkanı Serkan Demirel, yaptığı açıklamada, dünyadaki bütün darbelere karşı sözlerini, duruşlarını, taraflarını ve tavırlarını göstermek için toplandıklarını belirtti.

Müstekbirlerin dünya üzerinde kurdukları tahakkümü sürdürmek için her yolu meşru gördüklerini anlatan Demirel, "Kapitalizmin acımasız kuralları, emperyalizmin kanlı pençeleri insanlığı teslim almış durumda. Afrika'dan Uzak Asya'ya, Orta Doğu'dan Türkistan'a kadar dünya üzerinde sömürü düzeni oluşturan emperyalistler, yıllarca bu toprakların zenginliklerini sömürdüler ve sömürdükleri topraklardaki insanlara kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmadılar." diye konuştu.

Demirel, Türkiye'nin yıllarca Amerikan müstemlekesi gibi yönetildiğini söyleyerek, ancak 15 Temmuz'da uşaklığını yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile darbe yapmak isteyen Amerikan emperyalizminin Türk milletinin çelik iradesi karşısında çaresiz kaldığını aktardı.

Serkan Demirel, 28 Şubat post modern darbesinin üzerinden 21 yıl geçtiğini vurgulayarak, "O günlerde bin yıl süreceği iddia edilen sürecin şimdilerde esamesi okunmuyor. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi, 28 Şubat sürecini gölgede bırakmıştır. Milletimizin üzerine acımasızca kurşun yağdıran ABD emperyalizminin uşakları, 249 insanımızı şehit ederek, yüzlercesinin yaralanmasına neden olmuştur. Darbeci general Sisi’nin Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbenin ardından başlayan zulüm dolu süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
28 Şubat darbe Genç Hareket

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