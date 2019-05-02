Powell faiz kararını değerlendirdi

BERLİN (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." dedi.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Ekonomik verilerin mart ayından bu yana genel olarak beklentilere paralel gerçekleştiğini dile getiren Powell, ülkenin kaydettiği ekonomik büyümenin ve istihdamda sağlanan artışın ise FOMC'un beklentilerinden daha güçlü olduğunu söyledi. Powell, Fed'in, bu yılın geri kalan kısmında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın sağlıklı bir şekilde büyümesini beklediğini ifade etti.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyonda görülen düşüşün beklenmedik bir durum olduğunu, bunun geçici unsurlardan kaynaklanmış olabileceğini belirten Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlı olduğunu bildirdi.