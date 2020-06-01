Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri tanıtıldı

Aşağıda görebileceğiniz gibi açık mavi, kırmızı, pembe ve sarı renklerde yeni kulaklıklar piyasaya sürülüyor. Bu renk seçenekleri henüz Türkiye Apple’ın sayfasında yayınlanmadı. Apple’ın sitesinde bu kulaklıkların sporcuya özel olduğundan bahsediliyor. için Elit sporcular için tasarlanan kablosuz kulak içi kulaklık, hareketinize engel olabilecek kablolar içermiyor. Ayarlanabilen ve yerine tam oturan kulak kancaları, daha fazla konfor sağlamak için çeşitli kulaklık ucu seçenekleriyle özelleştirilebilir ve en zorlu antrenmanlarınızda bile yerinden çıkmayacak şekilde tasarlanmıştır. Her ne kadar kulaklıklara renk seçenekleri eklense de Apple şarj kutusunu siyah olarak tutmuş. Şarj kutusunda herhangi bir değişikliğe gitmemiş. Dilerseniz Apple Powerbeats Pro kulak içi kulaklıkların özelliklerine de bir göz atalım.

APPLE POWERBEATS PRO ÖZELLİKLERİ

Gücünü yeni Apple H1 kulaklık çipinden alan Powerbeats Pro kutusuyla birlikte toplam 24 saatten fazla çalma süresine sahip. Her kulaklık 9 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kulaklıkları şarj etmeyi unuttunuz ve antrenmana mı geldiniz ? Problem değil ekstra güce ihtiyacınız varsa, 5 dakikalık Fast Fuel şarj özelliği sayesinde 1,5 saat çalma süresi elde edebilirsiniz. Sporculara özel olarak geliştirildiği için kulaklıklar tere ve suya karşı oldukça dayanıklı. Son olarak kulaklıkların aktif olarak gürültü engelleyebildiğini ve her iki kulaklığın birbirinden bağımsız çalıştığını söyleyelim.

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