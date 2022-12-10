Pozitif dilin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Pozitif dil sayesinde onlarla birlikte iş birliğinde olmamız, onların öz disiplinlerine katkıda bulunmamız, onların bireysel yaşamlarında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmamız mümkün. Ancak, pozitif dili kullanırken abartıya kaçmayalım.

Çocuklarımıza pozitif dili kullanacağız diye çok farklı vaatlerde bulunmayalım. Dil kullanımı onlarda bir beklenti oluşturmak anlamına gelmemeli. Biz eğitimciler olarak her zaman dürüst ve sevecen bir tavır takınılması tarafındayız. Eğitimci Can Uysal, pozitif dilin önemini ve çocukların üzerindeki etkilerini sizler için anlattı.

