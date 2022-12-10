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Pozitif dilin çocuklar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

10.12.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pozitif dil pozitif yaşamla mümkündür. Şunu unutmayalım, bizler ne kadar hayatımızda pozitif olabilirsek, evlatlarımızla iletişimimizde pozitif dilimizi o kadar ön tarafa çıkarabilir, onlarla bunu paylaşabiliriz.

Pozitif dil sayesinde onlarla birlikte iş birliğinde olmamız, onların öz disiplinlerine katkıda bulunmamız, onların bireysel yaşamlarında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmamız mümkün. Ancak, pozitif dili kullanırken abartıya kaçmayalım.

Çocuklarımıza pozitif dili kullanacağız diye çok farklı vaatlerde bulunmayalım. Dil kullanımı onlarda bir beklenti oluşturmak anlamına gelmemeli. Biz eğitimciler olarak her zaman dürüst ve sevecen bir tavır takınılması tarafındayız. Eğitimci Can Uysal, pozitif dilin önemini ve çocukların üzerindeki etkilerini sizler için anlattı.

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