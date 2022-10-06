Prag'daki tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar! Paşinyan, Miçotakis, Esad... Soruları tek tek böyle yanıtladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Sözlerimin hemen başında AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum. Bugün Prag’da 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanları olarak bir araya geldik. Kritik bir dönemde icra edilen bu Zirve’yi az önce tamamladık. Her açıdan yoğun içerikli ve verimli toplantıların olduğu bir gün geçirdik.

Genel oturumların yanı sıra liderlerle barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum konularındaki yuvarlak masa toplantılarında Avrupa’yı da etkileyen konuları ele aldık.

Türkiye’nin bu meselelere yönelik yaklaşımını ve Birliğe katılım sürecindeki görüşlerimizi muhataplarımıza bizzat aktardık. Zirve marjında Çekya Başbakanı Sayın Fiala ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Radev ve İspanya Başbakanı Sayın Sanchez ile bir araya geldik.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞME

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum.

(Paşinyan'la görüşme) Bazı talepler söz konusu oldu. Dışişleri Bakanlarımız, özel temsilcilerimiz görüşecek ve çıkan neticeye göre adımlarımızı atacağız.

Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkileri bir an önce ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz.

(Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi) Ön şartımız yok. Azerbaycan'la barış sözleşmesini yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz.

"TÜRKİYE'NİN YERİ DOLDURULAMAZ"

AB'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz.

Türkiye'nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının, dahası bu durumun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim.

Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

AB'nin, bazı ülkelerin çıkarlarına ve ihtiraslarına teslim olmadan Türkiye'yle birlik ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz.

Temel ve öncelikli beklentimiz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun AB ile ilişkilerimizi güçlendirmesi ve üyelik sürecimize katkı sağlamasıdır.

Tahıl sevkiyatının önümüzdeki süreçte de devamı, başta Ukrayna halkı olmak üzere tüm Avrupa'nın ve dünyanın çıkarına olacaktır.

Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz. Çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. Kalıcı çözüm için Ada'daki gerçeklerin kabulü gerekir.

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Miçotakis yemekte yaptığım konuşmadan rahatsız olmuş. Politikaları yalan üzerine kurulu, dürüstlük yok.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım.

SURİYE İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor.

İsveç'te terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği, parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç'e bakışımız olumlu olmayacaktır.

(Rusya-Ukrayna savaşı) Esir takası kadar tahıl olayını da gübreyi de önemsiyoruz. Yarın Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak, bunları değerlendireceğiz."

